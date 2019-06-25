Путин сдал ЕГЭ на 300 баллов в Томске

Выпускник Александр Путин из Томской области, который получил максимальные 300 баллов за ЕГЭ рассказал, что сдать экзамены ему не составило труда. Больше всего молодой человек переживал за русский язык.

Молодой человек рассказал, что он набрал по 100 баллов по русскому, профильной математике и физике. Он хотел сдавать и информатику, но передумал, рассказал выпускник Life.

К экзаменам молодой человек готовился самостоятельно, без помощи репетиторов. Больше всего Путина беспокоили результаты экзамена по русскому языку.

«Я был на тренировке, и мне тренер сказал, что ему позвонила мама и сказала, что у меня 100 баллов по русскому. Я сильно переживал за русский. У меня есть олимпиады, которые при поступлении "округляют" ЕГЭ до 100 баллов. То есть если ты пишешь ЕГЭ на 75 баллов и выше, то при поступлении сам вуз засчитывает их как 100 баллов. Поэтому мне был важен результат именно русского языка», – рассказал выпускник.

Он признался, что сначала не поверил в то, что получил 100 баллов по русскому языку.

Александр рассказал, что ему помогли не только систематические знания, но и участие в областных и всероссийских олимпиадах.

«ЕГЭ – это в первую очередь проверка школьных знаний, в то время как для того, чтобы решить олимпиаду, нужен очень широкий кругозор. Если ты можешь решать олимпиадные задачи, то и ЕГЭ для тебя не будет таким сложным», – подвел итог молодой человек.

Путин отметил и важность занятий спортом в подготовке к экзаменам. По мнению выпускника, человек начинает сильно уставать, если загружен лишь умственно. Чередование умственной деятельности с физической нагрузкой и музыкой очень помогает, считает стобалльник.

Путин не планирует связывать свою деятельность с политикой, а будет поступать на факультет аэрофизики и космических исследований в Московском физико-техническом институте.