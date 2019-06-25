В Благовещенске «Лезгинка» и «Гжель» вместе станцевали на одной сцене (фото)

В Благовещенске в Общественно-культурном центре торжественно открылась X Российско-китайская ярмарка культуры и искусства. В ней приняли участие заместители двух министров культуры России и КНР.

«Замечательное событие – юбилейная X Российско-китайская ярмарка культуры и искусства. Я хотел бы открыть ярмарку нетрадиционно – с награждения. Недавно в городе Хэйхэ был открыт музей, посвящённый творчеству нашего замечательного художника Александра Тихомирова. Память о нём, его творчество живёт на обоих берегах нашей реки. И от всех нас хочу вручить почётную грамоту инициатору создания этого музея господину Лю Мин Сю», – такими словами открыл мероприятие губернатор Амурской области Василий Орлов.

С приветственным словом выступила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова: «Я думаю, уже ни у кого в этом зале не осталось сомнений, почему именно Амурской области доверена координация столь масштабного мероприятия международной Российско-китайской ярмарки культуры и искусства после такого замечательного выступления губернатора».

Замминистра культуры РФ зачитала слова приветствия Министра культуры РФ Владимира Мединского: «Фестиваль – один из символов сотрудничества между двумя регионами. Учитывая тот масштаб, который он приобрёл за 10 лет, могу с уверенностью сказать, что уже не только между Амурской областью и провинцией Хэйлунцзян, но и гораздо шире – между нашими странами и народами. 10 лет назад это была совсем небольшая ярмарка между двумя городами. Но культурное сотрудничество между нашими странами продолжает расширяться. И фестиваль официально вписан в историю развития российско-китайской дружбы. Символично, что его юбилей совпал с 70-летием установления дипломатических отношений между государствами. И сегодня это уже не просто отношения. Это настоящее стратегическое партнёрство, в укреплении которого не последнюю роль играет культура», – говорится в приветствии.

В конце 2018 года в Пекине состоялась встреча, посвященная сотрудничеству в области культуры, на которой были достигнуты договоренности о поддержке ярмарки со стороны Минкультуры РФ и Минкультуры Китая. Фестиваль продолжает развиваться и набирать обороты.

Участниками фестиваля в этом году станут около полутора тысяч вокалистов, хореографов, музыкантов, художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, писателей, журналистов, представителей делегаций малочисленных народов Севера, студентов вузов Амурской области и провинции Хэйлунцзян.

Будет представлено более 60 уникальных проектов, которые смогут оценить по достоинству порядка 200 тысяч граждан обоих государств.

На торжественной церемонии открытия впервые на сцену вышли артисты сразу двух федеральных коллективов – Государственного академического заслуженного ансамбля танца «Лезгинка» и Московского государственного академического театра танца «Гжель».

На фестивале выступили амурские коллективы – камерный хор «Возрождение» и образцовый детский коллектив цирк «Ап!», а также национальный ансамбль губных гармошек из Гонконга.

Если за 10 лет сложить все фестивальные моменты, то ярмарка длилась бы 1 132 часа. За это время на фестивале в Амурской области и провинции Хэйлунцзян побывало 3 567 артистов из России и Китая. Более 560 000 зрителей познакомились с национальными особенностями дружественных стран. 207 выставок, 143 мастер-класса посетили жители Благовещенска и Хэйхэ. В свадебных церемониях соседних государств приняли участие 32 пары. В небе над обеими странами парили 144 воздушных змея, сообщает пресс-служба амурского правительства.