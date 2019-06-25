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В Благовещенске разбушевавшаяся гроза оставила людей без электричества

В Благовещенске разбушевавшаяся гроза оставила людей без электричества
Фото: www.instagram.com

Вечером 24 июня на Благовещенск обрушилась непогода. Разбушевавшаяся стихия оставила без света некоторые районы города. Гроза началась около 11 вечера. Через некоторое время частично от электроснабжения были отключены Чигири, Астрахановка и микрорайон Европейский.

Электричество в дома Европейского вернулось сегодня около 7:30 утра, пояснили в пресс-службе Благовещенского района. Специалисты, выезжающие на вызов, установили причину и устранили неполадки.

Из-за ударов грозы были отключения также в Чигирях и Астрахановке.

«Сначала были вызваны две бригады "Амурских электрических сетей", которые определили места и причины повреждений. Затем вызвали в час ночи еще две оперативно-ремонтные бригады. Выяснилось, что в Астрахановке произошел обрыв провода из-за грозы, а в Чигирях - повреждены изоляторы. В время грозы из-за перенапряжения такое происходит. К утру работы были завершены и восстановлено электроснабжение. На каких-то участках примерно в течение часа не было света. Где-то около 20 минут электричество отсутствовало, где-то 6 часов не было света», ­ – пояснили в пресс-службе «Амурских электрических сетей».

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