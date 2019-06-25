В Благовещенске разбушевавшаяся гроза оставила людей без электричества

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Электричество в дома Европейского вернулось сегодня около 7:30 утра, пояснили в пресс-службе Благовещенского района. Специалисты, выезжающие на вызов, установили причину и устранили неполадки.

Из-за ударов грозы были отключения также в Чигирях и Астрахановке.

«Сначала были вызваны две бригады "Амурских электрических сетей", которые определили места и причины повреждений. Затем вызвали в час ночи еще две оперативно-ремонтные бригады. Выяснилось, что в Астрахановке произошел обрыв провода из-за грозы, а в Чигирях - повреждены изоляторы. В время грозы из-за перенапряжения такое происходит. К утру работы были завершены и восстановлено электроснабжение. На каких-то участках примерно в течение часа не было света. Где-то около 20 минут электричество отсутствовало, где-то 6 часов не было света», ­ – пояснили в пресс-службе «Амурских электрических сетей».