Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:04 1

Москву интересуют квартиры в Краснодаре, Приморье и Сахалин – жилье в Амурской области

Москву интересуют квартиры в Краснодаре, Приморье и Сахалин – жилье в Амурской области
Фото: ru.depositphotos.com

Москвичи – таких 82,1 процента – интересуются покупкой квартир за пределами столицы. Преимущественно это три региона – Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Такие данные предоставил «Ленте.ру» портал Domofond.

Немало желающих купить недвижимость за пределами своего региона зафиксировано в Сахалинской области и Приморском крае — там показатели составляют 74,2 и 57,1 процента соответственно. Жители Приморья чаще всего интересуются жильем в Амурской области, Хабаровском и Краснодарском краях, сахалинцы – недвижимостью в Башкирии, Амурской области и Краснодарском крае.

По данным Domofond, меньше всего хотят переехать жители Дагестана, Тамбовской области и Карелии. Покупку недвижимости за пределами своего региона рассматривают 7,2 процента дагестанцев, 8,6 процента тамбовцев и 9,6 процента жителей Карелии.

В конце 2018 года аналитики ЦИАН подсчитали, что 29 % всех запросов пользователей на приобретение недвижимости в среднестатистическом российском регионе приходятся на Москву. Вторым по популярности у покупателей жилья регионом страны оказалась Московская область (7 %), третье поделили Санкт-Петербург и Краснодарский край (6 %).

Просмотров всего: 1192

#Дальний Восток #жизнь

распечатать


Спорт

В Амурской области впервые пройдет кросс-триатлон

сегодня, 11:14
Культура

В Благовещенске «Лезгинка» и «Гжель» вместе станцевали на одной сцене (фото)
Афиша 3

Где купить яркие купальники меньше, чем за 1 000 рублей
Общество 2

Стало известно место и время прощания с погибшей главой Натальинского сельсовета
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    При этом 100% амурчан думали либо думают уехать сейчас либо в ближайшем будущем в другой регион либо вообще в другую страну и это есть факт!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь