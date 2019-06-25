Москву интересуют квартиры в Краснодаре, Приморье и Сахалин – жилье в Амурской области

Немало желающих купить недвижимость за пределами своего региона зафиксировано в Сахалинской области и Приморском крае — там показатели составляют 74,2 и 57,1 процента соответственно. Жители Приморья чаще всего интересуются жильем в Амурской области, Хабаровском и Краснодарском краях, сахалинцы – недвижимостью в Башкирии, Амурской области и Краснодарском крае.

По данным Domofond, меньше всего хотят переехать жители Дагестана, Тамбовской области и Карелии. Покупку недвижимости за пределами своего региона рассматривают 7,2 процента дагестанцев, 8,6 процента тамбовцев и 9,6 процента жителей Карелии.

В конце 2018 года аналитики ЦИАН подсчитали, что 29 % всех запросов пользователей на приобретение недвижимости в среднестатистическом российском регионе приходятся на Москву. Вторым по популярности у покупателей жилья регионом страны оказалась Московская область (7 %), третье поделили Санкт-Петербург и Краснодарский край (6 %).