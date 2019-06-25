Российских военных оснащают снайперской «Точностью»: обзор прессы

Минпромторг планирует заменить в магазинах пластиковую упаковку; то же ведомство хочет вернуть прием пустых бутылок; Китаю нужны куриные лапки без ороговевшей оболочки. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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«Российская газета» пишет о том, что депутаты предложили отменить наказание за тонировку автостекол, мол, за границей тонировка – это естественная практика, а у нас – повод для разбирательства. Хотя тонирование стекла позволяет сделать автомобиль безопасным. Правда, от кого и для кого – не поясняется. Может даже, и от жены.

Напишут же такое

Еще главная газета страны порадовалась за наши спецслужбы, на вооружение которых скоро начнет поступать уникальная снайперская винтовка с оригинальным названием «Точность». Абсолютно российская разработка. Раньше, оказывается, профессионалы экстра-класса использовали английские или австрийские винтовки. Отмечу, что я впервые об этом узнал – у нас же все время говорилось о превосходстве именно российского оружия. Как бы там ни было, рассказывается, что новая разработка позволит уничтожать противника на дистанции до полутора километров с увеличенной скорострельностью в любое время дня и ночи, при любой погоде и совершенно без промаха: пуля, хоть и дура, но из такой винтовки цель свою все равно найдет.

Вообще-то, я не стал бы уделять внимание средству уничтожения, но в сегодняшней «Российской газете» вооружению в той или иной степени посвящено целых четыре материала. Волей-неволей пришлось хотя бы один из них отметить.

Также в номере

Что еще интересного преподносит главная газета страны. Еще здесь пишут о том, что Минпромторг намерен заменить в магазинах пластиковую упаковку и вернуть прием пустых бутылок. Вдруг вспомнили, что в СССР пустая бутылка была твердой валютой. Но эта новость – уже и не шибко новость. Идея витает в воздухе уже с полгода.

Еще отмечу тот факт, что Китай готов закупать у нас огромными партиями бросовый продукт птицеводства – куриные лапки. То есть то, что у нас попросту выбрасывается или перерабатывается на костную муку, у них считается деликатесом. Правда, при этом китайцы капризничают: лапки им подавай уже с обрезанной ороговевшей оболочкой, к чему отечественные птицеводы не готовы.

И пока наши бройлеристы думают, как пробиться на китайский рынок, мы почитаем «Амурскую правду».

Очень интересно

В «Амурской правде» известные амурчане – а это губернатор Василий Орлов, мэр Благовещенска Валентина Калита, председатель областного суда Сергей Семенов – рассказали о своих впечатлениях от «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Общий настрой – всех удивила энергичность президента.

А на первой полосе издания говорится о том, что областной минздрав возглавит не амурчанин. Почему – об этом в материале под заголовком «Василий Орлов: «Минздрав возглавит не амурчанин».

На посошок

Завершу обзор «Комсомольской правдой», большая площадь которой посвящена национальному вопросу. Это и Грузия, это и отношения с другими бывшими республиками Советского Союза. В основном считаются деньги: сколько имеет Грузия от наших туристов, сколько она потеряет, если мы перестанем пить их вино, то есть, как я понял, суть публикаций сводится к тому, что, если не будет наших вливаний, грузины сами приползут с извинениями за антироссийские выступления. Но что-то тут не так.