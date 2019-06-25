Дожди, местами грозы: прогноз погоды в Амурской области на 25 июня

Фото: Амур.инфо

25 июня в Амурской области преимущественно облачно, дожди от слабых до умеренных, местами грозы, сообщает Амурский гидрометцентр. Ветер юго-восточный дует со скоростью 2-7, при грозе 10-15 метров в секунду. Уличные термометры покажут 18...23, на севере – 22...27, в дожде 15...20 градусов.

В Благовещенске преимущественно облачно, временами дождь, возможна гроза. Дует юго-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня составит плюс 20...22 градуса.

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Нина Гвоздкова