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Белогорск готовится к новым «Особенностям белогорской рыбалки»

Белогорск готовится к новым «Особенностям белогорской рыбалки»
Фото: ru.depositphotos.com

В Белогорске готовятся «весело и с уловом» провести День рыбака. 6 июля в горпарке состоится IV-й городской фестиваль «Особенности белогорской рыбалки». В мероприятии запланированы конкурсы, вкусные состязания, ловля рыбы и другие развлечения.

«Это ежегодное, ставшее традиционным, мероприятие в городском парке. Оно собирает всегда много людей, объединяет любителей рыбалки и любителей самого праздника, – говорит замдиректора по культмассовой работе Оксана Черкасова. – Праздник 6 июля начнется в 10:00 с веселого кулинарного конкурса. Он поделен на три номинации. В конкурсе "Пальчики оближешь" любители рыболовы приглашаются приготовить лучшую уху и другие блюда из рыбы на свежем воздухе. Зрители продегустируют уху и рыбные блюда. В номинации "Суперрыбак" участники будут ловить рыбу голыми руками в бассейне. Отмечу, что в этот день предприятиям, осуществляющим торговлю рыбой, рыбной продукцией или снастями, по согласованию с организаторами, разрешается на безвозмездной основе организовать в горпарке продажу своей продукции, провести промоакции, мастер-классы, в том числе, мастер-классы по копчению рыбы».

Победители получат дипломы и призы. Принять участие в фестивале «Особенности белогорской рыбалки» смогут все желающие. Для этого нужно до 1 июля заявить о своем желании по адресу: Белогорск, административное здание ГПКиО, улица Набережная, 166, по телефону (41641) 2-04-42, или по электронной почте: parkkultury2010@yandex.ru.

Регистрация участников всех конкурсов состоится 6 июля с 9:00 до 9:30 на стадионе городского парка. Необходимое оборудование для участия в фестивале – столы, стулья, зонты, газовые плиты, мангалы, решетки, дрова, котелки, сковороды – участники организуют собственными силами и за счет собственных средств.

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#администрация Белогорска #Белогорск #конкурсы #праздники #природа

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