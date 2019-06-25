Амурчанка 2 месяца не выходит из дома из-за преследований бывшего сожителя

В редакцию Амур.инфо обратились родственники амурчанки, которая 2 месяца скрывается от преследований бывшего сожителя. По их словам, мужчина пытается отыскать экс-сожительницу и держит в страхе ее близких.

Жить вместе с Денисом пострадавшая Анна стала около 4 лет назад в одном из сел Константиновского района в доме родителей девушки. Через некоторое время, по словам родственников, мужчина стал ее бить. 15 апреля бывший сожитель в очередной раз избил ее.

«Он ее бил, волосы выдергивал, голова у нее была вся в шишках. Потом он ее привез в деревню к своей матери в таком состоянии. Какими-то лекарствами ее напоили, скрыли от меня, никто мне об этом не рассказал. Как только она пришла в себя, попросилась ко мне. А он по газам, и опять в город уехал с ней. Заехал на базу, окунал ее в воду, топил, избивал. Когда он отошел, то вызвал такси и отправил Аню к ее сестре. Та говорит, когда открыла дверь, вообще ее не узнала. Говорит, что никогда не подумала бы, что это наша Аня. Она была до такой степени избита», – рассказывает мама пострадавшей.

В последнее время пара жила в Благовещенске, поэтому, говорят родственники девушки, о происходящем им не было известно.

«Много чего я вообще не знала, она сама скрывала от нас. Он ее до такой степени запугал, угрожал, говорил: "Я приеду и всех твоих перережу, налысо всех забрею". Наверное, ей уже было наплевать на себя, главное, чтобы он нас с детьми не трогал. Она многое скрывала, много чего терпела. Все стало известно, когда он в последний раз ее чуть не убил», – сообщила мама Анны.

Судя по документам, которые семья девушки передала в редакцию информагентства, Анна и ее родственница обращались в полицию в конце апреля и в начале мая с жалобами на угрозы физической расправы в адрес девушки, в адрес ее родственницы, а также по факту нарушения общественного порядка.

В одном из постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела мужчина пояснил, что пришел помириться и отрицал, что вел себя агрессивно.

«Пояснил, что он пришел к бывшей сожительнице с целью примирения и дальнейшего совместного проживания. Однако входную дверь никто не открыл. Каких-либо противоправных действий не совершал. Угрозы физической расправы не высказывал», – говорится в документе.

Кроме того, в полицию Константиновского района в июне поступило заявление от родителей Анны, где указывалось, что Денис напал с ножом на их несовершеннолетнего сына. Юноша защитился газонокосилкой. Информацию о поступлении заявления подтвердили в пресс-службе амурской полиции. Ведется проверка.

По сообщению родственников Анны, мужчина избил бывшую жену и несовершеннолетнего ребенка, которые также живут в селе Константиновского района, разбил их машину. Мужчину арестовали на 4 суток и оштрафовали.

«Я боюсь выпустить детей погулять. Было такое, что он и прятался в темноте, мог выбежать, накинуться, такие у нас были ситуации. Выхода у нас нет», – рассказывает мама Анна.

Ситуацию информагентству прокомментировали в полиции. Правоохранители пояснили, что по факту причинения телесных повреждений девушка обращалась в декабре 2018 года. Тогда мужчина за 2 факта побоев был оштрафован.

На основании заявления о нападении мужчины на бывшую жену, нанесение телесных повреждений ее сыну, а также порчи чужого имущества проводится проверка.

«В декабре 2018 года в отделение полиции Константиновского района поступило сообщение от жительницы села (…), что ее сожитель причинил ей телесные повреждения. По данному факту в отношении гражданина был составлен административный материал по статье 6.1.1 КоАП "Побои". Материалы были переданы в суд. Константиновским районным судом мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения, и ему были вынесены денежные штрафы по двум фактам побоев в общей сумме 10 тысяч рублей.

Так как усматривалось проникновение в жилище, то есть конфликт происходил на территории жилья заявительницы, материалы были переданы в следственный комитет.

20 июня текущего года в отделение полиции по Константиновскому району позвонила женщина 1986 года рождения. Она сообщила, что ее бывший муж причинил телесные повреждения ей, а также ее сыну 2001 года рождения. Помимо этого, он совершил угон автомобиля и повредил его. На место происшествия выехали сотрудники дорожно-патрульной службы и следственно-оперативная группа. Гражданин данный был задержан, так как он находился в состоянии алкогольного опьянения, он был доставлен в отдел полиции, на него были составлены административные материалы по статье "Появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения".

Константиновским районным судом ему было назначено наказание – четверо суток административного ареста. По факту причинения телесных повреждений заявительнице и ее сыну, а также по факту угона автомобиля и повреждения чужого имущества в настоящее время полицией проводится проверка. Будет принято процессуальное решение. Если граждане считают, что их жизни и здоровью угрожает опасность, необходимо как можно скорее любыми доступными способами сообщить сотрудникам полиции, чтобы мы могли принять меры реагирования», – пояснили в полиции.

Информационное агентство пыталось обратиться за комментарием к мужчине, но для звонков он оказался недоступен.

Сейчас Анна скрывает свое место жительства. За 2 месяца она ни разу не встретилась с родителями.

Как сообщало Амур.инфо в 2017 году в Благовещенске произошло убийство молодой мамы в детском саду. Благовещенка скончалась от многочисленных ножевых ран. Той же ночью полицейские задержали подозреваемого в нападении – мужа пострадавшей, который признался в содеянном. Было заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Позже стало известно, что до случившегося женщина обращалась в полицию. Она написала заявление о том, что супруг угрожает ей убийством.