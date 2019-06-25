Гороскоп на 25 июня: у Тельцов важные перемены, а Рыбы станут борцами за справедливость

Восход Солнца: 04:20

Заход Солнца: 20:44

Солнце в Раке.

Овен. Благоприятный день для новых знакомств, раскрепощения, новых увлечений. Творческий порыв, реализованный в этот день,может в корне изменить вашу жизнь, вознести на новые, ранее недосягаемые высоты. Но не ожидайте помощи со стороны родных и близких – делайте все преимущественно самостоятельно.

Телец. День перемен и трансформаций. Он может резко поменять вашу жизнь. Будьте готовы к существенным переменам. Стоит отважиться на романтические приключения. Вы никогда не будете жалеть об этом, потому что рядом с вами окажется надежный человек. В результате вы почувствуете себя значительно лучше, и физически и морально.

Близнецы. Звезды предостерегают от неожиданных проблем в личной жизни. Постарайтесь критично отнестись к собственным недостаткам и не выдвигать партнеру повышенных требований. У Близнецов прекрасная интуиция, которая поможет найти выход из самой запутанной ситуации. Обратите внимание на отношения с детьми. Не упускайте сегодня возможности провести вечер с ними.

Рак. Возможна отчужденность и агрессивность по отношению к людям, которые настойчиво требуют от вас внимания. Даже проблемы семьи могут отойти на второй план, и вам будет все равно, что происходит дома. Кроме того, возможен денежный кризис.

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Лев. День обещает успех в делах, творчестве и любви, поддержку вышестоящих лиц. Ваша деловая деятельность не встретит преград, связи будут крепнуть и развиваться. Общительность и доброжелательность, свойственная Львам, привлекут к делу активных партнеров. Новые знакомые могут стать для вас опорой и поддержкой на долгое время.

Дева. Обратите внимание на свое здоровье. Не исключено заболевание верхних дыхательных путей. Вероятный визит друзей и совсем неожиданный сюрприз дадут возможность весело провести время. Не исключено, что придется вернуться к давно приобретенному и уже забытому. Ждите приятных сюрпризов и подарков. Будьте внимательны к людям.

Весы. Критический день, связанный с выдержкой, чистотой помыслов и отрешением от соблазнов. Жизненный потенциал находится в верхней точке, однако неблагоприятное расположение планет будет мешать осуществлению замыслов и взаимопониманию в общении. Ваша эмоциональная впечатлительность может стать причиной размолвки с близкими людьми.Ссоры и взаимные обиды с партнером могут полностью разорвать сложившиеся отношения, поэтому лучше воздержаться от активных действий в личной жизни, иначе можно растратить энергию и время в пустопорожних разговорах и бессмысленных спорах.

Скорпион. С сегодняшнего дня звезды рекомендуют Скорпионам создавать резерв финансовых средств. В скором времени велика вероятность непредвиденных трат. Многие Скорпионы уже сегодня столкнутся с временными финансовыми трудностями. На данном этапе очень важно поддерживать хорошие отношения с начальством и коллегами, искать новые источники заработка.

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Стрелец. Сегодня звезды рекомендуют быть внимательными и осторожными, избегать ненужных разговоров, потому что сейчас они ни к чему, кроме взаимного раздражения, не приведут. Не исключено, что появится множество срочных дел и вам придется решать несколько вопросов одновременно.

Козерог. Сегодня вам следует больше полагаться на собственную интуицию, чем на опыт и дружеские советы. В контактах с партнерами или в отношениях с близкими людьми не проявляйте властности или излишнего покровительства: вас неправильно поймут. В личной жизни вероятны ссоры вплоть до полного разрыва отношений.

Водолей. Вас подстерегают домашние хлопоты. Вероятно, вы будете вынуждены изменить первоначальные планы или взвалить на себя дополнительные обязанности. В случае необходимости прибегните к помощи близких или друзей. Звезды рекомендуют наметить очередность решаемых задач и правильно распределить свое время.

Рыбы. Напряженный день – несет двойственную характеристику. Вероятно негативное влияние со стороны или плохое известие. Успех в разных деловых операциях может оказаться сомнительным, коммерческие сделки не принесут прибыли или прибыль не оправдает затраченных усилий. Сегодня вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Справедливость и высокие нравственные качества помогут снизить негативные тенденции дня.

Астролог: Вальдемар Небоходцев