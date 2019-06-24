В ближайшие 3–6 часов на Благовещенск может обрушиться непогода

В Благовещенске ожидаются неблагоприятные погодные явления. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города сообщает о грозе и сильном дожде в ближайшие 3–6 часов.

В этот период разгула стихии увеличиваются количества аварий – возможен обрыв линий электропередачи, веток деревьев, также не исключаются аварии на коммунальных и энергетических сетях, срыв рекламных щитов. В это время лучше не выходить из дома и закрыть окна.

Если непогода застала на улице, нужно держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, линий электропередачи. При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по номеру 112.

Небезоблачная погода ожидается в областном центре Приамурья и во вторник, 25 июня. Прогнозируется дождь с грозой, усиление ветра в порывах до 13 метров в секунду.