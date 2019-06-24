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Жительница Благовещенска разыскивает брата-пенсионера, ушедшего из дома

Жительница Благовещенска разыскивает брата-пенсионера, ушедшего из дома

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась родственница Валерия Морева, пропавшего 4 июня. Пенсионер ушел из дома, и до сих пор родные не знают, где он и что с ним.

Валерий Петрович жил в доме № 50 по улице Кузнечной. Покинув квартиру, он, по словам его сестры Валентины Петровны, не взял телефон. «Не знаю, взял ли он паспорт, в квартире документа нет. Мне известно, что пенсию он не получал. Он и раньше уходил, но всегда предупреждал нас. А сейчас пропал. Его видели в районе автовокзала. Из особых примет у него есть татуировки: на ногах "Они топтали Сахалин", на спине три богатыря, на руках еще есть наколки», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» сестра мужчины.

Родственники обратились в полицию. Всех, кто видел пенсионера или знает, где он может находиться, просят обратиться в полицию или позвонить сестре разыскиваемого: +7-914-594-64-42 (Валентина Петровна).

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