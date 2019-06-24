В Благовещенске мужчина буянил на проезжей части (видео)

В Благовещенске мужчина, стоя на проезжей части, разбрасывал вещи и кричал. Видеозапись с места происшествия в редакцию ИА «Амур.инфо» прислали очевидцы.

На кадрах видно, как мужчина бросает на дорогу предмет, похожий на детскую коляску. Мимо едут автомобили, водители объезжают буйного пешехода. «Все проезжают, хоть бы вышли, спугнули», – комментирует очевидица, с балкона снимающая происходящее на видео. Отмечается, что действие происходит возле дома № 150 по улице имени 50-летия Октября. Возле мужчины находятся две девушки. Что стало причиной скандала, неизвестно.

«Молодой человек сидит на дороге, вещи раскиданы по всей проезжей части, камни вокруг него. Очевидцы говорят, что кидался в машины», – утверждает другой источник.

Корреспондент ИА «Амур.инфо» обратился в полицию за комментарием.