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сегодня, 20:06 3

В Благовещенске мужчина буянил на проезжей части (видео)

В Благовещенске мужчина буянил на проезжей части (видео)

В Благовещенске мужчина, стоя на проезжей части, разбрасывал вещи и кричал. Видеозапись с места происшествия в редакцию ИА «Амур.инфо» прислали очевидцы.

На кадрах видно, как мужчина бросает на дорогу предмет, похожий на детскую коляску. Мимо едут автомобили, водители объезжают буйного пешехода. «Все проезжают, хоть бы вышли, спугнули», – комментирует очевидица, с балкона снимающая происходящее на видео. Отмечается, что действие происходит возле дома № 150 по улице имени 50-летия Октября. Возле мужчины находятся две девушки. Что стало причиной скандала, неизвестно.

«Молодой человек сидит на дороге, вещи раскиданы по всей проезжей части, камни вокруг него. Очевидцы говорят, что кидался в машины», – утверждает другой источник.

Корреспондент ИА «Амур.инфо» обратился в полицию за комментарием.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Ой какая умная оператор, хоть бы вышли спугнули. Ну вышла бы да спугнула. У него в итоге окажется справка из психдиспансера, а спугивающий либо в травмотологию попадет, либо на кладбище. Вот прям делать нечего, выходить и спугивать.

    Вместо видеос'емки и отправки видосика в АИ взяла бы да полицию вызвала, им бы и рассказала, что кошмар, ужас что творится.

  • Rak900

    Rak900
    54 минуты назад

    наркоман же

  • Feliks

    Feliks
    6 минут назад

    Ничего вы не понимаете. Он видимо прочёл статью в которой Россияне против четырёхдневной рабочей недели, вот это его и разозлило)))

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