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Открытие юбилейной ярмарки культуры и искусства в Хэйхэ собрало тысячи зрителей

Открытие юбилейной ярмарки культуры и искусства в Хэйхэ собрало тысячи зрителей

1 500 участников, 8 000 зрителей на церемонии открытия – цифры десятой Российско-китайской ярмарки культуры и искусства. Юбилейный фестиваль накануне открылся в Хэйхэ. За Амуром прошел традиционный парад-карнавал и концерт на новом стадионе в центре города.

Главной площадкой в сфере гуманитарного сотрудничества называют международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». Он проходит в десятый раз. Вместе с амурчанами и китайскими артистами на фестивальных площадках выступают творческие коллективы всего дальневосточного региона России. Такие масштабные проекты не остаются без внимания правительства страны.

«Сегодня развитие Дальнего Востока является приоритетом в сфере разных программ. Я скажу про национальный проект "Культура", в котором мы приоритетное внимание уделяем регионам Дальнего Востока. И я уверена, что по истечении нескольких лет и уровень жизни, и ощущение людей на Дальнем Востоке будет намного выше, этот индекс будет намного выше, чем сейчас», – сказала заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова.

Административные округа провинции Хэйлунцзян, детские коллективы, общественные организации представили свои делегации на параде. Приняли в нем участие и российские артисты. Зрелище получилось впечатляющим. Продолжился праздник на городском стадионе. Российские и китайские артисты начали выступать за час до церемонии открытия. В составе российско-китайского оркестра выступил любимый амурчанами AmurJazzBand, затем провели показательные выступления ушуисты.

«Десятая ярмарка культуры и искусства станет крупным и значимым событием для Амурской области и провинции Хэйлунцзян», – уверена заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко. Масштаб фестиваля растет. В 2019 году его участниками стали более 1 500 вокалистов, хореографов, художников и музыкантов, писателей и других специалистов творчества. Концертная площадка позволила вместить около 8 000 зрителей и создать красочную картинку – церемонию открытия фестиваля в прямом эфире увидели все жители страны.

Для участия в церемонии открытия в Хэйхэ приехали популярные китайские артисты из Харбина и Пекина. Россию представляла легендарная «Лезгинка». И почти весь концерт на сцене выступал сводный российско-китайский оркестр. Правда, солисты оркестра на церемонии открытия так и не выступили – организаторы расставили приоритеты в пользу китайской стороны. Но зато у оркестра появились новые номера. «Сейчас я буду верстать репертуар на будущие концерты, потому что появилось много пекинского репертуара, в частности, который сегодня мы играли», – сообщил художественный руководитель эстрадно-джазового оркестра AmurJazzBand Анатолий Хопатько.

Церемония открытия в Хэйхэ состоялась. Теперь эстафетная палочка фестиваля передана Благовещенску. Юбилейная Российско-китайская ярмарка культуры и искусства продлится в амурской столице всю неделю и торжественно завершится 28 июня.

Узнать, какие мероприятия уже прошли и какие еще предстоят, читатели Амур.инфо могут в авторской рубрике Натальи Наделяевой «Культпросвет».

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#Китай #концерты #культура

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В открытии юбилейного международного фестиваля в Хэйхэ приняли участие 8 тысяч человек
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