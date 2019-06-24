Экс-мэру Свободного Юрию Романову в очередной раз продлили меру пресечения

Бывшему мэру Свободного Юрию Романову суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу. В неволе он продолжит находиться до 17 июля. Как стало известно ИА «Амур.инфо», защита Романова намерена обжаловать решение Благовещенского городского суда.

«18 июня Благовещенский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры заключения под стражу на 25 суток, то есть до 17 июля текущего года», – сообщили в пресс-службе Благовещенского городского суда.

Пост градоначальника Юрий Романов покинул в июле. Мэром он пробыл меньше года. Освободить должность досрочно потребовала прокуратура из-за нарушения антикоррупционного законодательства.

Юрия Романова обвиняют в том, что он продал лагерь «Гвардеец» в селе Бардагон с нарушением законодательства. По данным пресс-службы Благовещенского городского суда, Романову предъявили обвинение в совершении тяжкого преступления, максимальное наказание по которому – 7 лет лишения свободы. Как сообщало ИА «Амур.инфо», бывший мэр Свободного Юрий Романов был заключен под стражу 12 октября 2018 года. Меру пресечения продлевали несколько раз.

Романов не согласен с предъявленным обвинением и считает уголовное дело политическим.