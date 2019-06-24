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Экс-мэру Свободного Юрию Романову в очередной раз продлили меру пресечения

Экс-мэру Свободного Юрию Романову в очередной раз продлили меру пресечения
Фото: amur.info

Бывшему мэру Свободного Юрию Романову суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу. В неволе он продолжит находиться до 17 июля. Как стало известно ИА «Амур.инфо», защита Романова намерена обжаловать решение Благовещенского городского суда.

«18 июня Благовещенский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры заключения под стражу на 25 суток, то есть до 17 июля текущего года», – сообщили в пресс-службе Благовещенского городского суда.

Пост градоначальника Юрий Романов покинул в июле. Мэром он пробыл меньше года. Освободить должность досрочно потребовала прокуратура из-за нарушения антикоррупционного законодательства.

Юрия Романова обвиняют в том, что он продал лагерь «Гвардеец» в селе Бардагон с нарушением законодательства. По данным пресс-службы Благовещенского городского суда, Романову предъявили обвинение в совершении тяжкого преступления, максимальное наказание по которому – 7 лет лишения свободы. Как сообщало ИА «Амур.инфо», бывший мэр Свободного Юрий Романов был заключен под стражу 12 октября 2018 года. Меру пресечения продлевали несколько раз.

Романов не согласен с предъявленным обвинением и считает уголовное дело политическим.

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#закон #Свободный #суды

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Комментарии
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  • Я сама

    Я сама
    2 часа назад

    Кроме его родственников это никого огорчить не должно.

    Пусть посидит, подумает- скольких он облапошил?

    Это не считая лагеря

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Я сама

    Это не считая лагеря



    А что с лагерем не так?

  • Гой

    Гой
    1 час назад

    с первого раза следствию не удалось дело в суд протолкнуть, прокуратура завернула. Теперь ещё раз будут пытаться. Наверное, не всё гладко.

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    Oldlord

    Я сама

    Это не считая лагеря



    А что с лагерем не так?



    С лагерем всё нормально)) Функционирует)

  • Гой

    Гой
    1 час назад

    Я сама

    Oldlord

    Я сама

    Это не считая лагеря



    А что с лагерем не так?



    С лагерем всё нормально)) Функционирует)



    Детишки отдыхают?

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    Гой

    Я сама

    Oldlord

    Я сама

    Это не считая лагеря



    А что с лагерем не так?



    С лагерем всё нормально)) Функционирует)



    Детишки отдыхают?



    Отдыхают!

    Мы там праздновали окончание учебного года

  • strannic

    strannic
    1 час назад

    Так там сейчас первая смена идет? Городской отдел образования рулит? В районе про этот лагерь не слышно.

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    strannic

    Так там сейчас первая смена идет? Городской отдел образования рулит? В районе про этот лагерь не слышно.



    Про "смены" в лагере - это к отделу образования)

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