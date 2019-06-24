Мадонна поблагодарила Пресвятую Деву и упала перед ней на колени

Певица Мадонна (Madonna) поделилась своим новым достижением. В своем Инстаграме она рассказала, что ее альбом Madame X дебютировал под номером 1 в чарте Billboard 200 Albums.

На снимке звезда упала на колени в ярком кимоно на асфальт, сложив руки в молитве.

«Мадам Икс благодарна. Спасибо всем, кто сделал это возможным», – подписала снимок певица. Она также поблагодарила Пресвятую Деву и сфотографировалась со статуэткой.

Поклонники поздравили певицу и отметили, что она хорошо выглядит. «Ты заслужила это», «Уже 37 лет в шоу-бизнесе, и всё еще номер 1. Легендарная», «Всем бы так выглядеть в 60», «Вампир, рептилия или масон? До сих пор неясно, почему Мадонна не стареет», «Королева», – пишут в комментариях подписчики.

Мадонна отождествляет себя с Мадам Икс. Певица объяснила название пластинки: «Мадам Икс – секретный агент. Путешествует по всему миру, меняя личности, сражаясь за свободу, разгоняя светом тьму», сообщает Cosmo.ru.