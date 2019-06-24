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В Благовещенске захоронили часть останков людей, расстрелянных в 30-х годах

В Благовещенске захоронили часть останков людей, расстрелянных в 30-х годах

В Благовещенске захоронили останки людей, найденные при строительстве дома на окраине города. Председатель амурского отделения ассоциации жертв политрепрессий Леонид Журавлев уверен, что предать останки земле нужно было с почестями.

В течение почти восьми месяцев фрагменты скелетов пролежали в бюро судмедэкспертизы. Для захоронения власти предложили участок на кладбище, расположенном на 17-м километре Новотроицкого шоссе. Останки 23 человек сложили в четыре гроба и похоронили в общей могиле. При этом присутствовали только сотрудники кладбища и председатель амурского отделения ассоциации жертв политических репрессий Леонид Журавлев. Он уверен, что погибшие люди являются жертвами политических репрессий, и хоронить их нужно с соответствующими почестями.

«Следственный комитет не установил и не определил, что это – репрессированные, расстрелянные. Определили период их гибели – с 1926 по 1938 годы. Не установлено, были это политические или привлеченные к уголовной ответственности», – говорит председатель амурского отделения ассоциации жертв политических репрессий Леонид Журавлев.

На общей могиле установлен небольшой монумент и жетоны с номерами захоронений.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в октябре 2018 года при строительстве дома житель Благовещенска нашел в грунте человеческие кости. Было возбуждено уголовное дело. Экспертиза установила, что останки пролежали в земле не менее 80 лет, и принадлежат людям, жившим в конце 20-30-х годов ХХ века. Следы от пуль и другие детали указали на то, что погибшие были расстреляны. Уголовное дело прекратили. Решение о захоронении принимали власти города.

Леонид Журавлев просил администрацию Благовещенска организовать торжественное захоронение, но получил отказ. В мэрии сослались на то, что принадлежность этих людей именно к политически репрессированным не доказана.

Тем временем в земле, принадлежащей жителю города, продолжают находить фрагменты скелетов неизвестного количества человек. «На усадьбе, где были обнаружены эти останки, захоронение продолжается на соседнем участке, на глубине около трех метров. Не были произведены поисковые работы, чтобы выявить, сколько человек там было закопано. И этим мы не удовлетворены», – отмечает Леонид Журавлев.

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#история #память

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Комментарии
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  • full

    full
    10 минут назад

    В данном случае абсолютно поддерживаю городскую администрацию.

  • Myxira

    Myxira
    6 минут назад

    Все верно.

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