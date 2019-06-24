Амурский губернатор прокомментировал уход Андрея Субботина с поста главы минздрава

Фото: министерство здравоохранения Амурской области

С чем связан уход Андрея Субботина с должности министра здравоохранения Амурской области – вопрос об этом был задан губернатору региона на встрече с журналистами. Василий Орлов отметил, что работа в министерстве здравоохранения «очень не простая».

«Есть какая-то критическая масса вопросов, которые накопились, в том числе усталость. Здравоохранение – это экономика, как и любая сфера деятельности. И у нас бюджет здравоохранения 20 миллиардов рублей. 20 миллиардов с соответствующим качеством. Вопросов масса, насколько эффективно эти средства используются», – сказал губернатор.

Глава региона сообщил, что медицина входит в тройку тем, которые беспокоят амурчан больше всего. Об этом говорят социологические опросы. При этом здравоохранение находится в сложной финансово-экономической ситуации. Речь идет об уровне зарплаты и числе медработников.

«Три года назад у нас порядка 19 тысяч специалистов работало в сфере медицины – врачи, младший и средний медицинский персонал. Майские указы президента обязывают нас выдерживать зарплату на уровне средней по экономике. У нас средняя зарплата по экономике по прошлому году выросла на 14 %. Это одна из лидирующих позиций в России. Она растет. Сейчас она под 44 000. И будет расти дальше. Потому что у нас пришли крупные проекты, и они тянут за собой средний уровень заработной платы. Там уровень средней зарплаты на проектах, люди и по 150 тысяч получают, это нормально. И, конечно, это сказывается на средней зарплате по экономике региона.

Одним из источников бюджета здравоохранения является ФОМС. (…) Если на 14 % у нас выросла средняя зарплата по экономике, то и отчисления во все фонды выросли тоже на 14 %. А возвращают нам "средняя температура по стране": 5,5 % для всех регионов. Это отдельная тема для переговоров. И на уровень Голиковой Татьяны Алексеевны мы эту тему уже вынесли, о том, что это несправедливо. Мы в прошлом году дали плюс 14 % в ФОМС, а нам вернули 5,5 %. Это стоит 800 миллионов рублей. Для того чтобы нам выровнять заработную плату по средней, нам нужно со своего бюджета добавить 800 миллионов рублей. Мы эти же средства могли направить на другие цели, но вынуждены были их направить на заработную плату для того, чтобы выполнить соответствующие указы президента», – объяснил Василий Орлов.

Что касается медработников, согласно федеральным требованиям, их количество должно соответствовать количеству прикрепленного населения.

«Особенно по северным территориям, там, где был большой отток населения, у нас сегодня значительный избыток медперсонала по отношению к прикрепленному населению. Что с этим делать? Сокращать людей? Вы видите, что происходит. Там негде трудоустроиться, мы все это прекрасно понимаем. Мы их не сокращаем, потому что это во многом мера социальной поддержки. Особенно это касается младшего медперсонала. Медперсонал, это те, кто имеет соответствующее медицинское образование и может медицинские процедуры проводить, а не уборщицы, при всем уважении к этой профессии.

Медперсонал также является указной категорией и должен получать среднюю зарплату под 40 тысяч рублей. И когда человека начинаешь из медперсонала переводить в обслуживающий персонал и человек начинает получать 20 тысяч, соответственно возникают вопросы, социальное напряжение возникает. Оно особенно чувствуется по северам. Вот эту работу очень тяжелую – порядка 2 с половиной тысяч человек было переведено из младшего медперсонала в обслуживающий персонал с соответствующим негативом – эту работу проводило министерство последние два года.

Когда мы с вами говорим про уход министра, кроме каких-то выполненных и невыполненных поручений, нужно понимать, что сама работа очень не простая. Очень хорошо быть руководителем хорошим, когда ты всех берешь на работу и всем повышаешь зарплату. И очень нехорошо и некомфортно быть руководителем, когда ты вынужден сокращать и получать на себя негатив», – пояснил глава региона.

Как сообщало Амур.инфо, Андрей Субботин уволился с должности министра здравоохранения Амурской области по собственному желанию 28 мая. Свое решение уйти с поста руководителя он не прокомментировал. Исполняет обязанности министра заместитель главы ведомства Евгения Жарновникова. Ожидается, что новым министром здравоохранения региона станет не амурчанин, а «внешний» человек.