В Казахстане из-за взрыва эвакуируют жителей города Арысь

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В казахстанском городе Арысь из-за разрыва нескольких снарядов произошел взрыв и пожар. Из-за этого было решено полностью эвакуировать город.

Из-за ЧС в Туркестанской области объявлена эвакуация, люди оставляют свои дома, взяв с собой минимум вещей.

«Была объявлена ЧС по области, мобилизованы все районы, все ближайшие населённые пункты, по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом», – рассказал глава области Умирзак Шукеев.

В ночь с 23 на 24 июня в городе Арысь прогремел взрыв, после чего начался пожар. Возгорание спровоцировало разрыв нескольких снарядов. Работы по ликвидации взрыва продолжаются, информации по пострадавшим нет, сообщает Life.

Жителей города эвакуируют в сельский округ Мунтайтас, что в 50 километрах от Арыси. Для перевоза привлечено 20 автобусов. Всего к месту чрезвычайной ситуации привлечено 463 человека личного состава и 53 единицы техники, в том числе 193 сотрудника и 23 единицы техники органов гражданской защиты, а также 270 сотрудников и 30 единиц техники подразделений полиции, сообщает Tengri News.