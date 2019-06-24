Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:02 0

Некоторые дороги в Благовещенске перекрыты для транспорта

Некоторые дороги в Благовещенске перекрыты для транспорта
Фото: ru.depositphotos.com

В связи с ремонтом улично-дорожной сети в Благовещенске с начала июня ограничено движение транспортных средств. Работы идут в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Пресс-служба администрации сообщает, какие работы и на каких участках проводятся.

Участки улиц

Сроки перекрытия

ул. Лазо между Горького и Амурской

с 4 июня по 1 августа. В связи с этим автобус № 31 пойдет: ул. Горького – Партизанская – Амурская – Первомайская – далее по маршруту в обоих направлениях. № 24: ул. Амурская – Партизанская – Горького – далее по маршруту. № 25: ул. Горького – Партизанская – Амурская – далее по маршруту.

ул. Пушкина между Ленина и Зейской

с 4 июня по 1 августа

ул. Пушкина между Чайковского и Судостроительным заводом

с 4 июня по 1 июля (перекрыто движение транспортных средств по ½ проезжей части)

ул. Трудовая между Горького и Амурской

с 10 июня по 1 августа

ул. Кузнечная между Ленина и Краснофлотской

с 10 июня по 10 июля

Водителей транспортных средств просят выбирать альтернативные маршруты для движения.

Просмотров всего: 211

#ЖКХ #транспорт

распечатать


Общество 1

Благовещенцы увидели вальс пожарных машин и познакомились с пожарной техникой (фото, видео)
Общество 8

Штрафы за тонировку стекол авто предложили отменить депутаты ЛДПР
Общество 2

Как тут не стать экстремалом: в Благовещенске водителю помешали два нарушителя (видео)
Культура

Умер актер Андрей Харитонов, сыгравший Овода
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь