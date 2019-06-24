Некоторые дороги в Благовещенске перекрыты для транспорта

ул. Лазо между Горького и Амурской

с 4 июня по 1 августа. В связи с этим автобус № 31 пойдет: ул. Горького – Партизанская – Амурская – Первомайская – далее по маршруту в обоих направлениях. № 24: ул. Амурская – Партизанская – Горького – далее по маршруту. № 25: ул. Горького – Партизанская – Амурская – далее по маршруту.