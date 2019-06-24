Некоторые дороги в Благовещенске перекрыты для транспорта
В связи с ремонтом улично-дорожной сети в Благовещенске с начала июня ограничено движение транспортных средств. Работы идут в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Пресс-служба администрации сообщает, какие работы и на каких участках проводятся.
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Участки улиц
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Сроки перекрытия
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ул. Лазо между Горького и Амурской
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с 4 июня по 1 августа. В связи с этим автобус № 31 пойдет: ул. Горького – Партизанская – Амурская – Первомайская – далее по маршруту в обоих направлениях. № 24: ул. Амурская – Партизанская – Горького – далее по маршруту. № 25: ул. Горького – Партизанская – Амурская – далее по маршруту.
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ул. Пушкина между Ленина и Зейской
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с 4 июня по 1 августа
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ул. Пушкина между Чайковского и Судостроительным заводом
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с 4 июня по 1 июля (перекрыто движение транспортных средств по ½ проезжей части)
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ул. Трудовая между Горького и Амурской
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с 10 июня по 1 августа
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ул. Кузнечная между Ленина и Краснофлотской
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с 10 июня по 10 июля
Водителей транспортных средств просят выбирать альтернативные маршруты для движения.
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