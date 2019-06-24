Благовещенка рассказала, что ее и мужа обманул свадебный ведущий

Фото: Амур.инфо

Жительница Благовещенска Наталья рассказала ИА «Амур.инфо», что она и ее муж Дмитрий были обмануты свадебным ведущим. Инцидент произошел еще в 2018 году: пара перевела деньги в качестве предоплаты за услуги ведущего на их свадьбе, но эти услуги мужчина так и не оказал, а деньги до сих пор не вернул.

«Свадьба была 8 августа. В мае 2018 года мы нашли этого ведущего – нам визитку дали в кафе. Мы с ним списались по WhatsApp, он сказал: "Я не начну с вами работать, пока вы мне не переведете предоплату – 15 тысяч рублей – и тогда только встретимся и составим договор". Мы перевели 15 тысяч (на его карту не получилось, он дал номер друга). И он начал нас кормить завтраками: "Время еще есть до августа", "Успеем встретиться". В итоге к июлю он просто исчез: стал не в сети, не доставлялись сообщения, на звонки не отвечал», – рассказывает Наталья.

Что стало с горожанином, паре тогда выяснить не удалось. Свадьбу в итоге провел другой ведущий. А в начале марта 2019 года «пропавший» ведущий появился в сети. Наталья и Дмитрий попросили мужчину вернуть деньги, и тот ответил, что «работает над этим» и все вернет. Однако, констатирует Наталья, этого до сих пор не случилось. Пара написала заявление в полицию.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили факт поступления заявления. Проводится проверка, по результатам которой полиция примет соответствующее решение.