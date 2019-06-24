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сегодня, 16:58 0

Мальчик играл с пистолетом бабушки и застрелился

Мальчик играл с пистолетом бабушки и застрелился
Фото: Brett Hondow с сайта Pixabay

В США мальчик в возрасте двух лет нашел пистолет в сумке бабушки и случайно подстрелил себя. Полиция подтвердила факт несчастного случая.

20 июня Кейден Джон Стабер (Kayden John Stuber) был в гостях у бабушки и тети. Пока взрослые сидели на кухне, ребенок нашел в сумке бабушки пистолет, который был заряжен, и пустил себе в голову пулю.

Полицейские приехали на вызов около 13:35 по местному времени. Они попытались оказать пострадавшему неотложную помощь до прибытия медиков, однако ранение оказалось смертельным. Мальчик скончался по дороге в больницу.

Следователь подтвердил, что смерть наступила от выстрела в голову в результате несчастного случая, сообщает «Лента.ру».

В августе 2018 года мужчина в Подмосковье случайно застрелил 10-летнего сына. Отец и сын стреляли по мишеням из самодельного пневматического оружия.

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#дети #происшествия #США

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