Благовещенцы спасли осиротевших птенцов краснокнижной утки

В Благовещенске спасли девять птенцов краснокнижной утки-мандаринки. В понедельник, 24 июня, сотрудники управления по охране животного мира Амурской области подобрали утят, оставшихся без матери. Местом действия стал район городской больницы.

«Птенцы остались без мамы в результате нападения хищника – предположительно, коршуна. Взрослая утка отвлекла его внимание на себя и увела подальше от малышей. Поскольку к птенцам мать так и не вернулась, мы предполагаем, что она погибла», – сообщает заместитель начальника отдела охраны управления по охране животного мира Приамурья Николай Степанов.

Детеныши не пострадали. Птенцы чувствуют себя хорошо, но выжить самостоятельно пока не смогут. Краснокнижных сирот передали специалисту, который имеет опыт выращивания диких птиц. Когда утята подрастут, их выпустят в дикую природу.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на прошлой неделе в Благовещенске уже ловили семью уток-мандаринок. Птицы гуляли по оживленной улице в центре города и могли погибнуть под колесами автомобилей. Мандаринок удалось сразу же выпустить в дикую природу – мать-утка не пострадала и была в состоянии позаботиться о малышах.