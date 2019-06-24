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сегодня, 15:50 1

Соцсети: в Благовещенске посетители кафе не заплатили и подрались с персоналом (видео)

Соцсети: в Благовещенске посетители кафе не заплатили и подрались с персоналом (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилась информация о происшествии в Благовещенске. Отмечается, что на Игнатьевском шоссе, 15, мужчина и женщина поели в кафе и не оплатили счет на 3 530 рублей. Вместо этого попытались сбежать, а когда у них это не получилось, устроили драку с персоналом.

Опубликовано видео, которое, однако, запечатлело лишь короткий фрагмент инцидента.

Эти сведения ИА «Амур.инфо» частично подтвердили в пресс-службе УМВД России по Амурской области. В ведомстве рассказали, что 23 июня в отдел полиции МО МВД России «Благовещенский» поступило сообщение о конфликте в одном из кафе города. По предварительной информации, причиной конфликта стало то, что клиенты не оплатили счет. В настоящее время личности всех участников инцидента установлены, проводится проверка.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

Просмотров всего: 1392

#происшествия

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