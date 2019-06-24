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сегодня, 16:07 0

Где купить яркие купальники меньше, чем за 1 000 рублей

Где купить яркие купальники меньше, чем за 1 000 рублей
Фото: ru.aliexpress.com/

Дожди периодами – для лета норма. Чтобы слякоть дискомфорта не приносила, мы ранее писали, где купить прикольные недорогие зонты и резиновые сапоги. Теперь не менее актуальный вопрос: к пляжному сезону готовы? Нет? Тогда выбирайте купальник или купальные плавки, и вперед – покорять речные пляжи (ну, или морские – тут уж кому как повезет).

ДЛЯ ЖЕНЩИН

Чтобы быть на пляже в тренде 2019 года – купите себе купальник с животным принтом. Леопардовый будет стоить всего 554 рубля. К слову, эта модель есть еще в 6 расцветках. Переходите по ссылке и выбирайте понравившийся цвет.

Модели с принтом фламинго становятся для нас негласной традицией. Нашли для вас даже купальники. Всего-то за 644 рубля.

Не понравился первый вариант с птичкой – есть дешевле другая модель за 462 рубля.

А за 727 рублей можно стать обладательницей однотонного купальника с ангельскими крылышками. Почему нет?

Хотите просто белый женственный купальник? 722 рубля и он ваш.

Смелые дамы могут обратить внимание на купальник с золотыми вставками. Выглядит ярко, а цена доступна – 695 рублей.

Дешевле на 2 рубля его собрата выше, но не менее яркий купальник с удлиненными рукавами. Таких на амурских пляжах мы еще не видели, а вы? Да и вообще, рискнете быть первой?

За 581 рубль есть купальники, где вместо привычного для девушек и женщин лифа – маечка.

Элегантный красный с животным принтом можно приобрести за 593 рубля.

Не хотите обычный купальник, так как привыкли к купальным шортам? Есть яркий комплект и для вас за 950 рублей.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Хотите нарядить свое чадо в очаровательную акулку – 740 рублей и оригинальный купальный костюм ваш.

За 718 рублей можно приобрести костюм панды. По этой же ссылке есть клубнички и ананас… Выбирайте, что по душе больше!

Ну а если у вас дочурка и вы хотите для нее купить нежнячий купальник с единорожкой – он стоит 588 рублей.

ДЛЯ МУЖЧИН

Вполне симпатичные купальные шорты для представителей сильного пола. Цена таковых – 812 рублей

Хотите дешевле – есть чуть короче с какаду. За 690 рублей.

За 604 рубля продаются купальные плавки для любителей яркости и граффити.

Ну а для самых смелых и отчаянных мужчин есть купальные плавки за 387 рублей с совой.

Лето настало, поэтому долго не думайте, а заказывайте! Мы же не зря занимались поисками, да?

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#афиша #жизнь

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Александра Евсеенко
Автор

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