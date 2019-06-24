На набережной благовещенцы давали концерты на разноцветном пианино

Фото: Амур.инфо

23 июня на благовещенской детской площадке в районе набережной презентовали новый арт-объект. Его назвали «Пианина» Он появился благодаря известным городским общественникам Ивану и Татьяне Дурневым. Музыкальный инструмент организаторы проекта нашли через Инстаграм.

«Решили как-то расшевелить горожан. Кинули клич – кто может отдать инструмент в хорошие руки. Пошли отзывы. Много. Главное условие было – самовывоз. Мы забрали первое, которое нам приглянулось. Тащили с третьего этажа! Отвезли в мастерскую, покрасили в разные цвета. Пригласили настройщика, он подстроил. Звучит вроде бы неплохо», – рассказала инициатор арт-проекта «Пианины» Татьяна Дурнева.

Поиграть на пианино можно было с 16 до 18 часов. Садились за инструмент и профессиональные музыканты, и любители.

24 июня в 16 до 20 часов инструмент будет стоять на площади ОКЦ, 26 июня с 10 до 20 часов разместится в сквере АОДНТ, 28 июня – с 18 до 20 часов на набережной реки Амур в районе ротонды.

«На самом инструменте размещен qr-код, благодаря которому можно следить за расписанием движения инструмента. Можно даже записаться и организовать для публики свой мини-концерт, а все, кто заходил на страничку, будут уведомлены об этом. В соцсетях можно также найти информацию по хэштегу #ПиаНина28», – рассказала Татьяна Дурнева.

Дальнейшая судьба арт-объекта решается. Осенью предложат для размещения у красной дорожки на фестивале кино и театра «Амурская осень». А сразу после фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» инструмент, возможно, поставят на ротонду, где есть крыша, или разместят в аэропорту.

Идею музыкального времяпрепровождения инициативные горожане подсмотрели в Сеуле, там подобные арт-объекты стоят во многих общественных местах.

Подробности читайте в материале Натальи Наделяевой в рубрике «Культпросвет».