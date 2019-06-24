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В Чигиринском водохранилище нашли дизентерийную амебу, а в Зейском – яйца аскарид

В Чигиринском водохранилище нашли дизентерийную амебу, а в Зейском – яйца аскарид
Фото: архив Амур.инфо

Управление Роспотребнадзора по Амурской области проинформировало о качестве воды в водоемах региона. В двух излюбленных местах отдыха амурчан результаты оказались неутешительными.

Согласно официальным данным, по результатам исследований качества воды в Благовещенском районе было установлено, что в воде Чигиринского водохранилище села Чигири обнаружены зрелые цисты дизентерийной амебы. А в водохранилище поселка Снежногорский Зейского района специалисты выявили яйца гельминтов – это жизнеспособные яйца аскариды.

По данным на 21 июня, из 17 обследованных мест массового отдыха, только в 8-ми качество воды соответствовало требованиям санитарных правил по микробиологическим и паразитарным показателям.

У специалистов нет нареканий к следующим местам отдыха:

  • – река Зея в районе ул. Октябрьской – Рабочей, г. Благовещенск;
  • – река Зея, пос. Зазейский, г. Благовещенск;
  • – река Зея, – с. Белогорье, г. Благовещенск;
  • – озеро Владимировское № 3, г. Благовещенск;
  • – озеро Владимировское № 4, г. Благовещенск;
  • – плотина пгт Магдагачи;
  • – река Магдагачи, пгт Магдагачи;
  • – река Зея, г. Зея;
  • – озеро ремзавод, г. Райчихинск.

При этом специалисты обращают внимание на те места отдыха, где качество воды не соответствуют требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям:

  • – река Зея в районе санатория «Василек», город Благовещенск, поселок Мухинка;
  • – озеро на территории ЛОУ, оздоровительный лагерь «Прометей», село Тамбовка;
  • – озеро Карьерное в районе села Нижние Бузули, Свободненский район;
  • – водохранилище в двух километрах от села Петруши, Шимановский район;
  • – обводненный карьер, село Красноярово, Мазановский район;
  • – пруд Белава, Шимановский район, село Петруши;
  • – озеро Жестянка, город Свободный.

Специалисты напоминают, что места для купания необходимо выбирать тщательно, опираясь на информацию о качестве воды на сайте управления Роспотребнадзора. Также стоит избегать купания в стоячей мутной воде, избегать прудов с заросшими берегами и скоплением твердых бытовых отходов; а если вода цветет – это верный признак ее загрязнения.

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#отдых

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