В небо над Благовещенском взмыл 180-метровый дракон

В областном центре Приамурья состоялось шоу воздушных змеев. Его представили участники Х международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». На набережной Амура поднялись в небо огромный дракон, белый медведь размером с грузовик и полсотни разноцветных воздушных змеев поменьше.

Королем шоу стал 180-метровый разноцветный змей с длинными хвостами. Впервые праздник воздушных змеев прошел в Благовещенске в 2015 году, а в 2018 году приехали мастера из провинции Шаньдун и запустили несколько огромных змеев. Для X Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» мастера из города Вэйфан приготовили большое шоу.

У земли были закреплены две огромные конструкции – белый медведь и разноцветный дракон, каждый весом по 40 килограммов в сложенном состоянии. Однако благодаря хорошей парусности конструкции понемногу поднялись над землей. Дети прыгали рядом с медведем и дергали дракона за усы и хвост. Обе летательные конструкции стали популярными фотозонами для отдыхающих. Снимки тут же разошлись по соцсетям.

А китайские мастера, одетые в черную форму, учили всех желающих запускать воздушных змеев. В Китае это – искусство. «У нас есть репетиторы и школы. Минимум занятия продолжаются 1–2 месяца, чтобы хорошо освоить искусство, нужен год. Учим взрослых, для этого нужна сила», – рассказал руководитель шоу Гау Фон.

Китайские мастера из школы города Вэйфан привезли с собой около 100 воздушных змеев – несколько десятков сразу же взмыли в воздух, остальные были выставлены на продажу. Самые большие стоили 800 рублей. Фигуры были разные, но большинство были из традиционной китайской философии, в которой собака, рыба, дракон имеют особый смысл. Точно так же и цвета – в почете красный и золотой, и лучше, когда цветов много.

Один воздушный змей после праздника останется в Амурском областном краеведческом музее. Его накануне вручили в подарок министерству культуры и национальной политики Амурской области. Змея сделал идейный вдохновитель этого вида искусства – мастер из провинции Шаньдун, которому 90 лет.

Рядом с шоу воздушных змеев прошел детский праздник, на котором работали 20 интерактивных площадок с пенной дискотекой. На выстроенной для программы сцене было показано стрит-шоу от цирка «Ап!», артисты также спускались к зрителям и учили желающих разным цирковым приемам. Выступала также благовещенская балетная школа и другие творческие коллективы.

Уличный перфоманс на празднике провела благовещенская школа игры на гитаре, презентовали свое мастерство школы боевых искусств и единоборств, мастера учили детей приемам декоративно-прикладного творчества, а потом для детей прошла пенная дискотека. Все развлечения были бесплатными.

Международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» в этом году – десятый по счету. С 17 по 29 июня только на российской стороне запланировано проведение почти 50 мероприятий. Все они дублируются на китайской стороне, в городе Хэйхэ. Главными звездами фестиваля по традиции станут легенды двух стран: от России это Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» и Московский государственный академический театр танца «Гжель», от Китая – симфонический оркестр провинции Хэйлунцзян, ансамбль песни и танца из Пекина, а также ансамбль губных гармошек из Гонконга. Впервые в России свои экспозиции с 17 июня показывает научно-технический музей из Пекина.

Программа мероприятий опубликована в рубрике «Культпросвет» на Амур.инфо. Там можно узнать об истории воздушных змеев, а также о концертах и остальных акциях юбилейной ярмарки культуры и искусства двух стран с берегов Амура.