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сегодня, 14:44 0

В благовещенском ночном клубе заявили, что не имеют отношения к драке

В благовещенском ночном клубе заявили, что не имеют отношения к драке
Фото: кадр видео

ИА «Амур.инфо» связалось по телефону с администратором ночного клуба в Благовещенске, возле которого произошла драка. Собеседница пояснила, что заведение не имеет отношения к этому происшествию, а дерущиеся люди – не посетители.

По словам администратора, клуб не первый раз беспочвенно обвиняют в подобных инцидентах. «Заявлений никаких не было», – отмечает она.

По предварительной информации, участники уличного конфликта хорошо знают друг друга.

Как сообщало агентство, драка была утром 23 июня. При этом пострадало имущество одного из туристических агентств.

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#происшествия

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