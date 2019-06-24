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сегодня, 14:30 4

Русская рулетка: стало известно, как рабочие получили удар молнии в Каникургане

Русская рулетка: стало известно, как рабочие получили удар молнии в Каникургане
Фото: ru.depositphotos.com

Участвующих в строительстве международного моста через Амур рабочих молния ударила в тот момент, когда они делали разбивку дороги. В этот момент у мужчин в руках были не мобильные телефоны, как сообщалось ранее, а рулетка для измерения.

«У них в руках была 50-метровая рулетка. Они натягивали ее и делали эту разбивку, и в это время молния ударила примерно посередине рулетки. И получилось так, что одному – Алексею попало в руку, а Николаю попало в ноги – он как раз ее опустил», – рассказал заслуживающий доверия источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, пострадавший Алексей родом из Березовки Ивановского района, а Николай – из Архаринского района, но проживает в Благовещенске.

Как сообщало Амур.инфо, происшествие случилось утром 24 июня в Каникургане Благовещенского района. В двух дорожных рабочих ударила молния. Один из них получил ожоги руки, а другой – обеих ног. После ЧП их оперативно госпитализировали и оказали первую помощь.

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#природа #происшествия #строительство

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Комментарии
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  • starco

    starco
    3 часа назад

    Счастливчики

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Повезло.

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    2 часа назад

    Теперь одного будут звать Флэш, а второго - Электро? :)

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Рулетка скорее китайская, либо еще чья...

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