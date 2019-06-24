В Амурской области снова проведут замеры мусора

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До конца года за экономикой мусорной реформы областные власти будут наблюдать. «Достаточны ли платежи, тарифы, может, они чрезмерны, может, они недостаточны. Если они недостаточны, понятно, что мы не можем это переложить на людей, закон нам запрещает, значит, мы будем субсидировать бюджетом. Мы уже субсидируем, в том числе в муниципальные образования даем деньги на строительство площадок», – рассказал Василий Орлов.

По мнению губернатора, мусорная реформа в Амурской области проходит более спокойно, чем в ряде других регионов страны.

«Нигде нет позитивной оценки, за исключением Москвы, крупных городов, потому что они задыхались в этом мусоре. У нас она (мусорная реформа – Прим.ред.) проходит – первое – более спокойно. Второе – 5 регоператоров для всех это абсолютное удивление. Ни у кого такого нет, я, по крайней мере, не встречал. Почему у нас это нужно было сделать? Потому что у нас территория огромная, нам пришлось ее делить на кластеры.

Есть более рентабельный с точки зрения бизнеса кластер, например, в Благовещенске. Здесь все более локально сосредоточено, большое количество потребителей готовы платить за это. А есть, например, тот же Тындинский район, который, исходя из схемы, которую мы утвердили, до свалки нужно вести мусор по 80 километров. Абсолютно предсказуемо возникает вопрос: будут ли возить или будут опять в лес сваливать эти же регоператоры, потому что плечо огромное, затраты огромные», – сказал губернатор.

На первом этапе регулировать работу по вывозу мусора главе региона приходилось ежедневно. Он лично обзванивал проблемные территории.

«Действительно много вопросов есть у людей с житейской точки зрения – справедливых. (…) Как в Ивановке палку воткнули в середине села и сказали, что вот здесь будет теперь точка сбора. Неподготовленная площадка – это вопрос к местной власти. Насколько местная власть эффективно справилась.

Или как в Благовещенске проходила история, когда муниципальное предприятие, ответственное за вывоз мусора, которое должно было стать субподрядчиком регоператора, заявило, что тарифы не устраивают: "Вот тут три контейнера стоят, я с одного вывожу, мне же только за один заплатили, а два не вывожу". И, естественно, на старте особенно, люди какую оценку могли дать. Абсолютно неприемлемо. Поэтому мне приходилось на старте буквально в ежедневном режиме проблемные территории с утра обзванивать независимо от того, где я нахожусь – в командировках, в Москве, за границей. В любом случае начинался у меня рабочий день с этого вопроса», – поделился Василий Орлов.