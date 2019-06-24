В Благовещенске на набережной двое ограбили прохожего

Ночью в Благовещенске на набережной реки Амур неизвестные напали на прохожего и отобрали у него бумажник. 38-летний мужчина обратился в полицию. Вскоре подозреваемых в грабеже нашли и задержали.

Как сообщает амурское управление МВД России, предварительно установлено, что нападение произошло ночью. Неизвестные нанесли мужчине несколько ударов и забрали бумажник, в котором были деньги и банковские карты.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению могут быть причастны двое неоднократно судимых граждан. Их задержали в одной из гостиниц города. При этом изъяли вещественные доказательства, указывающие на причастность задержанных к преступлению.

По факту грабежа полицейские возбудили уголовное дело по пунктам «а», «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Задержанных поместили в изолятор временного содержания.

В полиции отмечают, что, чем раньше человек, в отношении которого совершено преступление, обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника. «При этом нужно постараться запомнить приметы злоумышленника – в чем он был одет, особые приметы, манеру разговора. А также нужно сообщить сотрудникам полиции все необходимые сведения о похищенных вещах», – информирует амурское управление МВД России.

Чтобы вызвать полицейских, можно набрать 02 со стационарного телефона, с мобильного – 102. Телефон доверия УМВД: (4162) 59-40-59.