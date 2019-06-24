Амурские власти оценят эффективность мусороперерабатывающего завода «БлагЭко»

Мусороперерабатывающий завод в Благовещенске может начать работу к концу 2019 года. Об этом рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов на встрече с журналистами.

«Мусорный завод в Благовещенске, мы рассчитываем, что он будет запущен до конца этого года. Надо посмотреть, какая у него будет эффективность. Я уже по этому поводу высказывался», – напомнил глава региона.

Ранее Василий Орлов комментировал, что, по его мнению, «главная проблема этого объекта в том, что он построен по технологии, не соответствующей нашим климатическим условиям».

Весной в городе был объявлен конкурс на выполнение работ по завершению строительства объекта «Строительство мусороперерабатывающего комплекса "БлагЭко" в г. Благовещенске (II очередь)». Речь шла об 1,1 % от общего объема работ, так как техническая готовность объекта составляла 98,9 %. Конкурс выиграла компания «Стройуют». На достройку завода было выделено 13,5 миллиона рублей.

Кроме этого, в ближайшее время в Амурской области начнут строить два мусороперерабатывающих завода. Деньги на это выделяет федеральный бюджет.