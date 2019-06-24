Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:55 1

Амурские власти оценят эффективность мусороперерабатывающего завода «БлагЭко»

Амурские власти оценят эффективность мусороперерабатывающего завода «БлагЭко»
Фото: sar-holding.ru

Мусороперерабатывающий завод в Благовещенске может начать работу к концу 2019 года. Об этом рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов на встрече с журналистами.

«Мусорный завод в Благовещенске, мы рассчитываем, что он будет запущен до конца этого года. Надо посмотреть, какая у него будет эффективность. Я уже по этому поводу высказывался», – напомнил глава региона.

Ранее Василий Орлов комментировал, что, по его мнению, «главная проблема этого объекта в том, что он построен по технологии, не соответствующей нашим климатическим условиям».

Весной в городе был объявлен конкурс на выполнение работ по завершению строительства объекта «Строительство мусороперерабатывающего комплекса "БлагЭко" в г. Благовещенске (II очередь)». Речь шла об 1,1 % от общего объема работ, так как техническая готовность объекта составляла 98,9 %. Конкурс выиграла компания «Стройуют». На достройку завода было выделено 13,5 миллиона рублей.

Кроме этого, в ближайшее время в Амурской области начнут строить два мусороперерабатывающих завода. Деньги на это выделяет федеральный бюджет.

Просмотров всего: 713

#губернатор #мусор #областная власть

распечатать


Власть

Амурский губернатор прокомментировал уход Андрея Субботина с поста главы минздрава

Общество 2

В Амурской области снова проведут замеры мусора
Власть 9

Амурский губернатор рассказал о причинах затянувшегося капремонта крыш

Общество

Благовещенцы из отдаленных районов прошли комплексный медосмотр
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • яблочка

    яблочка
    44 минуты назад

    Надо провести прокуратурой следственные мероприятия, а не скрывать концы покрывая воров. В противном случае всё включат в тариф на вывоз ТБО и каждый останется при своих интересах. У В,А,Орлова не хватет мужества раскрутить это " КУБЛО".

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь