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Стало известно место и время прощания с погибшей главой Натальинского сельсовета

Стало известно место и время прощания с погибшей главой Натальинского сельсовета
Фото: instagram.com/blagraion/

25 июня в Благовещенске простятся с погибшей при пожаре Татьяной Фоминой – главой Натальинского сельсовета. Похоронят ее в Благовещенском районе.

По информации пресс-службы Благовещенского района, прощание с Татьяной Владимировной пройдет с 10:00 до 10:30 в морге по адресу: Красноармейская, 103. В 13:00 главу похоронят в Натальине.

Как сообщало Амур.инфо, тело главы Натальинского сельсовета было обнаружено при пожаре в ее доме. Сейчас следователи устанавливают причины смерти и возгорания строения.

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#жизнь #память

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