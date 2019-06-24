Стало известно место и время прощания с погибшей главой Натальинского сельсовета

25 июня в Благовещенске простятся с погибшей при пожаре Татьяной Фоминой – главой Натальинского сельсовета. Похоронят ее в Благовещенском районе.

По информации пресс-службы Благовещенского района, прощание с Татьяной Владимировной пройдет с 10:00 до 10:30 в морге по адресу: Красноармейская, 103. В 13:00 главу похоронят в Натальине.

Как сообщало Амур.инфо, тело главы Натальинского сельсовета было обнаружено при пожаре в ее доме. Сейчас следователи устанавливают причины смерти и возгорания строения.