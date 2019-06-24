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сегодня, 13:40 1

Благовещенцы увидели вальс пожарных машин и познакомились с пожарной техникой (фото, видео)

Благовещенцы увидели вальс пожарных машин и познакомились с пожарной техникой (фото, видео)
Фото: Амур.инфо

23 июня в центре Благовещенска состоялся фестиваль безопасности. Мероприятие прошло в рамках празднования 370-летия пожарной охраны России.

Видео пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области

370-летие пожарной охраны отмечается 30 апреля, но в Амурской области празднование решили перенести на более позднюю дату в связи со сложным пожароопасным периодом.

Открыло праздник торжественное шествие. Горожане увидели вальс пожарных машин, познакомились с тем, как развивалась пожарная охрана в Приамурье, с оборудованием, предназначенным для борьбы с огнем, – современным и раритетным (автолестницы, автоцистерны), послушали концертную программу.

Видео пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области

Кроме того, желающие ознакомились с техникой Государственной инспекции по маломерным судам, а Амурский медицинский колледж организовал акцию, направленную на то, чтобы как можно больше людей научились оказывать первую помощь.

«Мы готовы к ликвидации любых чрезвычайных ситуаций на территории области», – констатируют в МЧС.

Подробно о мероприятии читайте в рубрике «Культпросвет».

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#МЧС #отдых #праздники

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