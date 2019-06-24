Из-за нехватки денег комната матери и ребенка в Благовещенске оказалась на грани закрытия

Фото: Амур.инфо

Два года назад в благовещенском Городском парке культуры и отдыха открылась первая на Дальнем Востоке мобильная комната матери и ребенка. Для посещений она бесплатна. Все это время занималась общественно значимым проектом его инициатор Татьяна Дурнева, привлекая спонсоров. Денег едва хватало.

Параллельно благовещенка пыталась передать комнату на баланс муниципалитету. В этот раз, направив очередное обращение в мэрию, Татьяна Дурнева получила отказ. И теперь в связи с финансовыми трудностями благовещенка вынуждена закрыть комнату. Планируется, что она проработает еще чуть больше месяца.

На просьбу Татьяны о том, что необходимо найти администратора для работы в комнате матери и ребенка ответили, что лишних соответствующих ставок в горпарке нет.

«…со своей стороны парк обеспечивает сохранность данного объекта, а также на безвозмездной основе подает электроэнергию, воду, содержит прилегающую территорию в надлежащем порядке. К сожалению, штатное расписание МП "Горпарк" не располагает дополнительными ставками администраторов для работы в комнате матери и ребенка», – говорится в ответе мэрии на обращение.

Татьяна рассказала, что водой собственники комнаты обеспечивают себя самостоятельно. А обеспечение порядка, которое осуществляется на территории комнаты, оставляет желать лучшего – иногда приходится ремонтировать то вывеску, то дверную ручку. Электроэнергию, действительно, хозяйка комнаты не оплачивает.

«Но важно не это. Важно, что мэрия даже не хочет подумать, как можно решить этот вопрос, предложить какие-то решения. В парке нет штатной единицы. Ну, хорошо, давайте перевезем комнату из парка и поставим на другую площадку, где есть эта штатная единица. На данный момент у меня есть деньги на июнь и на июль, июль мы дорабатываем. Если мэрия не примет положительное решение в этом вопросе, то в конце июля-начале августа мы закроем эту комнату и вывезем ее из парка», – рассказывает Татьяна Дурнева.

По словам Татьяны, ранее интерес к комнате матери и ребенка проявляли благовещенские депутаты. Но сейчас получается, что, кроме его инициатора и неравнодушных горожан, объект никого не интересует. «Амур.инфо» неоднократно сообщало о том, что на содержание комнаты не хватает денег и ей необходим спонсор.

«Люди предлагают: поставьте коробочку, будем собирать. Хорошо, кто-то заплатит, кто-то не заплатит. Или давайте сделаем вход по 50 рублей. Но чем я буду в конце платить людям, если вдруг мы не соберем 30 тысяч за месяц? Эти деньги должно быть изначально. Если даже мы поставим 50 рублей, чтобы получилось в конце месяца 30 тысяч, нужно чтобы прошло 600 человек. По моим данным, у нас в месяц не проходит столько. Платным можно делать, если ты хочешь на этом заработать, например, туалет на набережной. Он и так обеспечивается, но они с этого и зарабатывают. Я с комнаты не хочу заработать. Если кто-то хочет, пожалуйста, забирайте под себя комнату», – объясняет Татьяна.

Свои двери комната открывает ежегодно 1 июня в День защиты детей. График работы – с 12:00 до 20:00. Ранее информагентство сообщало, что в сезон – с июня по октябрь – обслуживание комнаты, по подсчетам Татьяны, обходится в 150 тысяч рублей. Деньги идут на зарплату администраторам, которые следят за порядком в комнате, периодически включают бактерицидные лампы, моют, убирают за после посетителей.

О том, что инициатива с установкой комнаты матери и ребенка так закончивается, благовещенка не жалеет. «Самое главное, пускай хоть немного, но она подарила городу комфорт», – говорит Татьяна.