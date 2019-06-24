Всё крыльцо в крови: подробности драки у ночного клуба в Благовещенске (видео)
Утром 23 июня была драка возле одного из ночных клубов в Благовещенске. О последствиях происшествия ИА «Амур.инфо» рассказала гендиректор туристического агентства, имущество которого пострадало во время инцидента. Также было предоставлено новое видео драки – с другого ракурса и более полное в сравнении с тем, что публиковалось раньше.
«Утром мы не могли попасть в офис. У нас роллеты на крыльце – они были сломаны, видно, от удара. На видео это видно. На окне рольставни разбиты, цветы все смяты, всё в земле. И, конечно, всё крыльцо в крови, на улице кровища, всё просто ужасно», – сообщила по телефону гендиректор туристического агентства.
По ее словам, инцидент связан с ночным клубом, подобное происходит здесь не в первый раз. Сейчас участниками разборок стали около 15 человек.
Руководитель отметила, что полиции стоит заняться деятельностью этого клуба, тем, что происходит в его стенах. Она обратилась по этой ситуации к мэру Благовещенска, начальнику полиции, в Роспотребнадзор.
Связаться с клубом по телефону ИА «Амур.инфо» не удалось. На странице заведения в «Дубль ГИС» значится, что сегодня, 24 июня, у него выходной.
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