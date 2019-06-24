Всё крыльцо в крови: подробности драки у ночного клуба в Благовещенске (видео)

Фото: кадр видео

«Утром мы не могли попасть в офис. У нас роллеты на крыльце – они были сломаны, видно, от удара. На видео это видно. На окне рольставни разбиты, цветы все смяты, всё в земле. И, конечно, всё крыльцо в крови, на улице кровища, всё просто ужасно», – сообщила по телефону гендиректор туристического агентства.

По ее словам, инцидент связан с ночным клубом, подобное происходит здесь не в первый раз. Сейчас участниками разборок стали около 15 человек.

Руководитель отметила, что полиции стоит заняться деятельностью этого клуба, тем, что происходит в его стенах. Она обратилась по этой ситуации к мэру Благовещенска, начальнику полиции, в Роспотребнадзор.

Связаться с клубом по телефону ИА «Амур.инфо» не удалось. На странице заведения в «Дубль ГИС» значится, что сегодня, 24 июня, у него выходной.