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Всё крыльцо в крови: подробности драки у ночного клуба в Благовещенске (видео)

Всё крыльцо в крови: подробности драки у ночного клуба в Благовещенске (видео)
Фото: кадр видео

Утром 23 июня была драка возле одного из ночных клубов в Благовещенске. О последствиях происшествия ИА «Амур.инфо» рассказала гендиректор туристического агентства, имущество которого пострадало во время инцидента. Также было предоставлено новое видео драки – с другого ракурса и более полное в сравнении с тем, что публиковалось раньше.

«Утром мы не могли попасть в офис. У нас роллеты на крыльце – они были сломаны, видно, от удара. На видео это видно. На окне рольставни разбиты, цветы все смяты, всё в земле. И, конечно, всё крыльцо в крови, на улице кровища, всё просто ужасно», – сообщила по телефону гендиректор туристического агентства.

По ее словам, инцидент связан с ночным клубом, подобное происходит здесь не в первый раз. Сейчас участниками разборок стали около 15 человек.

Руководитель отметила, что полиции стоит заняться деятельностью этого клуба, тем, что происходит в его стенах. Она обратилась по этой ситуации к мэру Благовещенска, начальнику полиции, в Роспотребнадзор.

Связаться с клубом по телефону ИА «Амур.инфо» не удалось. На странице заведения в «Дубль ГИС» значится, что сегодня, 24 июня, у него выходной.

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#происшествия

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В Благовещенске возле ночного клуба произошла драка (видео)

Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    38 минут назад

    А что за заведение такое?

  • kibitzer

    kibitzer
    36 минут назад

    Ну если по очкам, то голенький победил.

  • Терминатор

    Терминатор
    32 минуты назад

    Целая толпа зевак стоит и равнодушно наблюдает как двое друг друга убивают, разве это нормально?! Неужели не хватает мозгов разнять, развести по разным сторонам их. Хотите подраться приходите в ринг и деритесь. Хотите посмотреть на то как дерутся, смотрите соответствующие спортивные каналы.

  • Буцефал

    Буцефал
    3 минуты назад

    Вяло,без огонька.

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