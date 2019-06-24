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В Благовещенском районе в двух дорожных рабочих ударила молния

В Благовещенском районе в двух дорожных рабочих ударила молния
Фото: ru.depositphotos.com

Утром 24 июня в Каникургане Благовещенского района от удара молнии пострадали двое мужчин. По словам очевидцев, разряд молнии попал в них в тот момент, когда они находились на дороге и разговаривали по мобильному телефону.

Происшествие случилось утром, 24 июня. Сообщение поступило в 09:28 оператору системы 112 ЦОВ ЕДДС.

Пострадавших – двое: мужчины 32 и 33 лет. 32-летний амурчанин при поражении молнией получил ожог обеих ног в области голеностопных суставов. У 33-летнего – ожог левой руки 1 и 2 степени, информирует пресс-служба Благовещенского района.

По словам главы Гродековского сельсовета, мужчины участвуют в строительстве моста через Амур. Один из них приехал из Ивановского, другой – из Архаринского района.

Рабочим повезло, потому что рядом находилась карета скорой помощи врачебной амбулатории села Волково. Их сразу доставили в областную больницу. При опросе пострадавшие сообщили, что они дорожные рабочие.

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#здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • добренький

    добренький
    52 минуты назад

    Дородные это хорошо что дородились.

  • Терминатор

    Терминатор
    45 минут назад

    Всем давно известно что во время грозы, ударов молнии нельзя разговаривать либо звонить по мобильному телефону вообще телефон желательно выключать.

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    40 минут назад

    а телепатами они стали ?

  • Oldlord

    Oldlord
    39 минут назад

    Терминатор

    Всем давно известно что во время грозы, ударов молнии нельзя разговаривать либо звонить по мобильному телефону вообще телефон желательно выключать.



    Видимо не всем, раз дородные попали под раздачу. )



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