В Благовещенском районе в двух дорожных рабочих ударила молния

Утром 24 июня в Каникургане Благовещенского района от удара молнии пострадали двое мужчин. По словам очевидцев, разряд молнии попал в них в тот момент, когда они находились на дороге и разговаривали по мобильному телефону.

Происшествие случилось утром, 24 июня. Сообщение поступило в 09:28 оператору системы 112 ЦОВ ЕДДС.

Пострадавших – двое: мужчины 32 и 33 лет. 32-летний амурчанин при поражении молнией получил ожог обеих ног в области голеностопных суставов. У 33-летнего – ожог левой руки 1 и 2 степени, информирует пресс-служба Благовещенского района.

По словам главы Гродековского сельсовета, мужчины участвуют в строительстве моста через Амур. Один из них приехал из Ивановского, другой – из Архаринского района.

Рабочим повезло, потому что рядом находилась карета скорой помощи врачебной амбулатории села Волково. Их сразу доставили в областную больницу. При опросе пострадавшие сообщили, что они дорожные рабочие.