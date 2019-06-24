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Штрафы за тонировку стекол авто предложили отменить депутаты ЛДПР

Штрафы за тонировку стекол авто предложили отменить депутаты ЛДПР
Фото: ru.depositphotos.com

Тонировку стекол в автомобилях предложено отменить. Законопроект инициировали и внесли в нижнюю палату парламента депутаты Госдумы от ЛДПР. Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

«Законопроектом предлагается признать утратившей силу часть 3.1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), согласно которой управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей», – говорится в пояснительной записке.

Тонирование стекол в автомобиле – это международная практика, поскольку позволяет сделать автомобиль не только комфортным, но и безопасным, считают авторы. Оно позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.

по мнению авторов законопроекта, основная проблема заключается в том, что полное соответствие светопропускания стекол ГОСТу не является 100 % защитой от получения штрафа. Приборы для замеров светопроницаемости имеют погрешности в работе, на результаты измерений влияют температура воздуха, влажность и давление, вследствие чего высока вероятность того, что устройство определит стекло как не соответствующее установленным требованиям.

«Итоговое светопропускание ветровых стекол на новых автомобилях с лучшими атермальными тонировочными пленками может в лучшем случае составить 70-72 %, то есть не дотягивает до 75 %. Таким образом, избежать штрафов и создать оптимальную тонировку на новом автомобиле практически невозможно. Законопроект подготовлен в целях решения вышеуказанной проблемы», – говорится в документе.

При этом, ранее сообщалось, что Госдума и МВД задумались о полном запрете тонировки автомобилей в целях повышения уровня антитеррористической безопасности.

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#российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    26 минут назад

    Вот теперь заживём!

    Других проблем в России уже не осталось.

    Теперь можно вкруг закрашивать стёкла авто чёрной краской!!

    Спасибо, благодетели! )))

  • Дукла

    Дукла
    15 минут назад

    не фиг прятаться от народа

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