Как тут не стать экстремалом: в Благовещенске водителю помешали два нарушителя (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее нарушения ПДД со стороны водителей в Благовещенске. Их маневры затруднили движение водителю, из машины которого велась съемка.

«Калинина – Тенистая, один водитель через двойную сплошную развернулся, другой от обочины, не глядя, отъезжает, ну как не станешь "экстремалом"», – пишет инстаграм-паблик stopham_blg, разместивший видео. «Типичный Благовещенск», – заметил один из пользователей Инстаграма. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от STOPHAM_BLG 🔞 БЛАГОВЕЩЕНСК 🔞 (@stopham_blg) 23 Июн 2019 в 3:32 PDT

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#автохам #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев