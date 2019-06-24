Как тут не стать экстремалом: в Благовещенске водителю помешали два нарушителя (видео)
В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее нарушения ПДД со стороны водителей в Благовещенске. Их маневры затруднили движение водителю, из машины которого велась съемка.
«Калинина – Тенистая, один водитель через двойную сплошную развернулся, другой от обочины, не глядя, отъезжает, ну как не станешь "экстремалом"», – пишет инстаграм-паблик stopham_blg, разместивший видео.
«Типичный Благовещенск», – заметил один из пользователей Инстаграма.
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