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сегодня, 12:02 1

Как тут не стать экстремалом: в Благовещенске водителю помешали два нарушителя (видео)

Как тут не стать экстремалом: в Благовещенске водителю помешали два нарушителя (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее нарушения ПДД со стороны водителей в Благовещенске. Их маневры затруднили движение водителю, из машины которого велась съемка.

«Калинина – Тенистая, один водитель через двойную сплошную развернулся, другой от обочины, не глядя, отъезжает, ну как не станешь "экстремалом"», – пишет инстаграм-паблик stopham_blg, разместивший видео.

«Типичный Благовещенск», – заметил один из пользователей Инстаграма.

Просмотров всего: 805

#автохам #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • строгость

    строгость
    1 час назад

    типичное благовещенское дорожное быдло, которое вечно, а чё нормально, а чё мешаю .....

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