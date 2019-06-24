Амурский губернатор рассказал о причинах затянувшегося капремонта крыш

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По информации губернатора, проблема коснулась домов с высокой степенью износа и «большим объемом скрытых работ».

«Что происходит фактически: крыша вскрывается, возникают дополнительные работы, которые раньше невозможно было рассчитать, балки сгнившие какие-то и так далее. Естественно, это приводит к удорожанию и к увеличению сроков. Плюс к этому погодные условия. Крышу разобрали, увидели, что нужны какие-то проектные решения. Сделали временные конструкции. По моей информации их делали. (...) Ситуация по крышам на контроле, все эти работы будут завершены, за это отвечает соответствующий зампред. Если эта работа не будет сделана, будут кадровые решения по министерству ЖКХ», – отметил Василий Орлов.

Как сообщало Амур.инфо, в конце мая на затопленные квартиры жаловались жители благовещенских домов. В их числе горожане, проживающие на улицах Политехнической, Нагорной и Вокзальной. В домах начали проводить капитальный ремонт кровель, но работы были приостановлены. В этот период прошли сильные дожди.

С аналогичной проблемой в информагентство обращались жители Шимановска, Усть-Ивановки, Новобурейкого и Архары. По данным регионального министерства ЖКХ, дожди затопили 16 домов в области, где проводился капремонт. Сообщалось, что на кровлях был натянут укрывной материал, но его сорвал шквалистый ветер.

Глава региона рассказал, что в целом ситуация в областном фонде капремонта изменилась в лучшую сторону. В частности, организована работа по замене аварийных лифтов.

«Что сделано: были все аварийные лифты заменены, и сейчас они в процессе замены находятся. Почему акцент был сделан сюда, эти работы достаточно понятные и не зависящие от погодных условий в относительно новых домах. Достаточно просто сделать проектную документацию, поэтому вот эта работа ведется», – сообщил губернатор.