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сегодня, 11:34 5

Амурский губернатор рассказал о причинах затянувшегося капремонта крыш

Амурский губернатор рассказал о причинах затянувшегося капремонта крыш
Фото: Амур.инфо

Губернатор Амурской области Василий Орлов прокомментировал ситуацию с капитальным ремонтом крыш. Несколько домов, где обновляют кровли, затопило во время сильных дождей. По словам главы региона, работы затянулись из-за выявления скрытых дефектов.

По информации губернатора, проблема коснулась домов с высокой степенью износа и «большим объемом скрытых работ».

«Что происходит фактически: крыша вскрывается, возникают дополнительные работы, которые раньше невозможно было рассчитать, балки сгнившие какие-то и так далее. Естественно, это приводит к удорожанию и к увеличению сроков. Плюс к этому погодные условия. Крышу разобрали, увидели, что нужны какие-то проектные решения. Сделали временные конструкции. По моей информации их делали. (...) Ситуация по крышам на контроле, все эти работы будут завершены, за это отвечает соответствующий зампред. Если эта работа не будет сделана, будут кадровые решения по министерству ЖКХ», – отметил Василий Орлов.

Как сообщало Амур.инфо, в конце мая на затопленные квартиры жаловались жители благовещенских домов. В их числе горожане, проживающие на улицах Политехнической, Нагорной и Вокзальной. В домах начали проводить капитальный ремонт кровель, но работы были приостановлены. В этот период прошли сильные дожди.

С аналогичной проблемой в информагентство обращались жители Шимановска, Усть-Ивановки, Новобурейкого и Архары. По данным регионального министерства ЖКХ, дожди затопили 16 домов в области, где проводился капремонт. Сообщалось, что на кровлях был натянут укрывной материал, но его сорвал шквалистый ветер.

Глава региона рассказал, что в целом ситуация в областном фонде капремонта изменилась в лучшую сторону. В частности, организована работа по замене аварийных лифтов.

«Что сделано: были все аварийные лифты заменены, и сейчас они в процессе замены находятся. Почему акцент был сделан сюда, эти работы достаточно понятные и не зависящие от погодных условий в относительно новых домах. Достаточно просто сделать проектную документацию, поэтому вот эта работа ведется», – сообщил губернатор.

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#губернатор #областная власть #строительство

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Комментарии
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  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Че врешь то?Кровля не имеет скрытых мест и все видно сразу...

  • Oldlord

    Oldlord
    48 минут назад



    ~~По моей информации их делали.



    Информация-то фейковая, по ходу.

  • Мы Все

    Мы Все
    22 минуты назад

    Вроде и начальника сменили, а результат нулевой. От перемены ФИО ситуация не меняется.

  • Мы Все

    Мы Все
    22 минуты назад

    Вроде и начальника сменили, а результат нулевой. От перемены ФИО ситуация не меняется.

  • холостяк

    холостяк
    18 минут назад

    Или я чего-то не понимаю? По информации губернатора, проблема коснулась домов с высокой степенью износа и «большим объемом скрытых работ». «Что происходит фактически: крыша вскрывается, возникают дополнительные работы, которые раньше невозможно было рассчитать, балки сгнившие какие-то и так далее. Естественно, это приводит к удорожанию и к увеличению сроков. Плюс к этому погодные условия. Крышу разобрали, увидели, что нужны какие-то проектные решения. Сделали временные конструкции. По моей информации их делали. (...)

    Вообще-то перед ремонтом проводят осмотр крыши составляют смету. Не понял фразы: невозможно было рассчитать, балки сгнившие какие-то и так далее Тоесть они половину прожилин и балок старых оставляют, а половина новых?

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