На Амурском ГПЗ началась сборка резервуаров для хранения продукции

Фото: объединенный пресс-центр Амурского интегрированного проекта

На Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) начался монтаж шаровых резервуаров. Они предназначены для хранения готовой продукции: пропана, бутана и пентан-гексановой фракции.

Резервуары произведены для Амурского ГПЗ по специальному заказу на заводе «Уралхиммаш» (Екатеринбург). Объем каждого резервуара составляет 2 400 кубометров, что в четыре раза превышает параметры традиционно используемых в промышленности (600 кубометров).

Такое решение позволило значительно уменьшить металлоемкость парка хранения и сократить необходимую для него площадь, сообщает объединенный пресс-центр Амурского интегрированного проекта.

Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит до 42 миллиардов кубометров газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия – до 60 миллионов кубометров в год.

Амурский ГПЗ – важное звено технологической цепочки поставки природного газа в Китай по «восточному» маршруту. На завод по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые создаются в рамках Восточной газовой программы.

Инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ является ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет НИПИГАЗ – ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в «Группу СИБУР»).

Пик строительных работ придется на 2019-2020 годы, когда на строительную площадку будут мобилизованы более 25 тысяч человек.