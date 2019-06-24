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В Вологодской области студентка спасла трех тонущих детей и погибла

В Вологодской области студентка спасла трех тонущих детей и погибла
Фото: _Alicja_ с сайта Pixabay

19-летняя студентка Лиза Дружинина погибла при попытке спасти тонущих детей. Девушка смогла вытолкнуть ребят из воды, но сама не выбралась на берег.

Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, студентка погибла на озере Кубенское, где отдыхала вместе с друзьями.

Когда она увидела, как в канале, прорытом к озеру от деревни Алексино, стал тонуть ребенок, то бросилась спасать его.

При этом, как сообщил МЧС знакомый девушки, едва не утонули трое несовершеннолетних. По его словам, трое детей – семилетний мальчик и девочки девяти и двенадцати лет – в какой-то момент стали уходить под воду, и девушка не раздумывая бросилась вместе с другом их спасать.

Дети выбрались, а девушка трагически погибла. Ее тело позднее нашли спасатели, сообщает «360».

Лиза Дружинина училась на филологическом факультете Вологодского университета. В вузе сообщили, что студентку похоронили в Вельске Архангельской области. В память о ней в университете провели минуту молчания.

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