Количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть

Фото: Амур.инфо

К 2024 году в сравнении с 2019-м бюджетных мест в вузах страны станет меньше на 17 %. При этом абитуриентов станет больше на 15 %. Поэтому шансы получить высшее образование за счет государства значительно уменьшатся. Такой прогноз представлен в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

Бюджетных мест станет меньше преимущественно в региональных вузах, сообщают «Известия».

В докладе представлен прогноз суммарной численности выпускников школ и иностранных абитуриентов, а также контрольных цифр приема на бюджетные места до 2024 года. Из него следует, что последний показатель в 2017 году составлял 575,7 тысячи мест, затем он вырос до 597,6 тысячи и к 2019 снизился до 518,4 тысячи. В 2020 году прогнозируется его дальнейшее снижение на 2 % и далее на 4 % ежегодно — до 432,4 тысячи бюджетных мест в 2024 году.

Число выпускников школ и иностранных абитуриентов будет планомерно расти примерно на 2–5 % в год, говорится в докладе. В 2019 году их будет 713,8 тысячи человек, а к 2024 году — уже 823,8 тысячи. Таким образом, конкурс на «бюджет» в среднем составит 1,9 человека на место вместо нынешних 1,4. В итоге шансы поступить на бесплатное отделение сократятся примерно на четверть.

Чем обусловлено сокращение бюджетных мест в вузах, в правительственном докладе не указано. Увеличение же числа поступающих главным образом связано не с демографическим фактором (увеличением численности заканчивающих школу), а с целевым ростом числа иностранных абитуриентов. Рост количества студентов из других государств как минимум вдвое — до 425 тысяч человек — предусмотрен нацпроектом «Образование».

В некоторых вузах не подтверждают грядущее сокращение бюджетных мест. Например, в СПбГУ в этом году смогут обучаться за счет государства 2009 студентов и 1 130 — на договорной основе, сообщили в пресс-службе университета. В прошлом году количество мест составляло 1 972 и 1 675 соответственно.

В НИУ ВШЭ с учетом трех кампусов количество бюджетных мест на этот год увеличилось на 8,2 % — с 3 026 до 3 275 мест. В следующем году также ожидается некоторый рост, рассказали «Известиям» в пресс-службе университета. Помимо большого количества обычных бюджетных мест, в «Вышке» есть устоявшаяся практика приема на места за счет средств вуза. Например, в прошлом году по этой схеме приняли 337 человек. Такое происходит на новых программах, где в текущем году нет бюджетных мест или их очень мало, а также там, где большинство или даже все бюджетные места занимают олимпиадники.

В Московском физико-техническом институте (МФТИ) не наблюдается тенденция к сокращению количества бюджетных мест, заявил заместитель проректора по учебной работе и довузовской подготовке института Денис Дмитриев. Напротив, в 2019 году контрольные цифры приема незначительно увеличились: в бакалавриате — на 16, а в магистратуре и аспирантуре — на 7. В 2020 году количество бюджетных мест в МФТИ увеличится примерно так же, сказал специалист.

В свою очередь, проректор по учебной работе МИСиС Вадим Петров утверждает, что на уровне бакалавриата и специалитета число бюджетных мест не изменилось, а набор в магистратуру сократился по некоторым направлениям на 3–5%.

Тенденция сокращения бесплатных мест прослеживается в основном в региональных вузах: в бюджетах субъектов не хватает средств, пояснил президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.

«И это создает проблему. Перспективная молодежь будет уезжать в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, чтобы учиться в федеральных учреждениях, где бюджетные места будут. Немногие из них вернутся домой. Соответственно, поднимать экономику депрессивных регионов будет некому, и это тревожная тенденция», — считает специалист.

По его мнению, необходимы дотации из федерального бюджета для увеличения числа бесплатных мест в региональных вузах.

«Ведь именно депрессивные регионы больше всего нуждаются в лучших специалистах. Их проблематично привлечь из преуспевающих субъектов. Поэтому нужно сделать так, чтобы перспективная молодежь не уезжала, а имела возможность выучиться дома и затем внести вклад в развитие своего региона», — уверен Сергей Комков.

На ситуацию с сокращением бюджетных мест стоит смотреть шире, призывает абитуриентов директор Центра трансформации образования Московской школы управления «Сколково» Ольга Назайкинская. Сейчас активно развиваются различные механизмы субсидирования: премии, гранты, стипендии, напомнила она.

«Поддержать студентов готовы и крупные компании, и сами университеты. Например, ИТМО, МИФИ, ВШЭ, Тюменский госуниверситет и другие вузы принимают на платное отделение способных ребят с высокими баллами и сами же оплачивают их обучение полностью или частично. Гонка за талантами началась. Чем вы перспективнее, тем больше желающих инвестировать в ваше развитие», — отметила специалист.

Тем не менее ожидать снижения платы за обучение в вузах никаких оснований нет. Оборудование, организация практических занятий и лекции ведущих экспертов стоят дорого, а запросы студентов и ожидания будущих работодателей непрерывно растут, отметила Ольга Назайкинская.

Не все выпускники школ должны обязательно поступать в университеты, подчеркнула она. Часто качественное профобразование позволяет быстрее достичь успехов в профессии и карьере.

Действительно, даже при найме молодых специалистов без опыта работы работодатели ставят диплом на пятое место, подтверждает исследование сервиса Rabota.ru. Определяющими факторами для юного кандидата рекрутеры отмечают soft skills (79 %) и hard skills (47 %).