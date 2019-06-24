В Благовещенске возле ночного клуба произошла драка (видео)

Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступила информация о происшествии в Благовещенске возле одного из ночных клубов: там случилась драка. Сообщается, что инцидент был около 4 часов утра 23 июня. В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее драку.

Как видно на кадрах, в потасовке участвуют двое мужчин. Вокруг стоят люди, но они вмешиваются в происходящее вяло.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области агентству прокомментировали, что сообщений по поводу драки в полицию не поступало. Утром 23 июня поступило сообщение от работников одной из организаций о повреждении на улице имущества. На место выезжали сотрудники полиции, и был установлен факт инцидента, который запечатлен на видео. По факту драки и повреждения имущества проводится проверка, устанавливаются участники конфликта.

Видео: instagram.com/blag_dtp