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В Благовещенске возле ночного клуба произошла драка (видео)

В Благовещенске возле ночного клуба произошла драка (видео)
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступила информация о происшествии в Благовещенске возле одного из ночных клубов: там случилась драка. Сообщается, что инцидент был около 4 часов утра 23 июня. В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее драку.

Как видно на кадрах, в потасовке участвуют двое мужчин. Вокруг стоят люди, но они вмешиваются в происходящее вяло.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области агентству прокомментировали, что сообщений по поводу драки в полицию не поступало. Утром 23 июня поступило сообщение от работников одной из организаций о повреждении на улице имущества. На место выезжали сотрудники полиции, и был установлен факт инцидента, который запечатлен на видео. По факту драки и повреждения имущества проводится проверка, устанавливаются участники конфликта.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Просмотров всего: 3772

#происшествия

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Комментарии
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  • Трытата

    Трытата
    2 часа назад

    драка)))) вялое/унылое топтание

  • stepan28rus

    stepan28rus
    35 минут назад

    Ну и что потолкались пацаны. Всё честно один на один.

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