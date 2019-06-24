Женщина определила рак мозга у дочери по наклону головы

Молодая мать из Англии обратила внимание, что ее младшая дочь постоянно наклоняет голову на правую сторону. Женщина обратилась в больницу, но врачи посчитали, что девочка просто неправильно спит, поэтому наклоняет голову.

Помимо этого, у ребенка появились и другие странные симптомы. «Дочку стало тошнить раз в день, а потом мы заметили, что она пошатывается при ходьбе. Вот тогда нас и направили к педиатру», – рассказала мама девочки.

Поначалу врачи предполагали, что девочка наклоняет голову, потому что спала в неудобной позе и растянула мышцу. Женщина не верила в это, поэтому стала снимать дочь на видео и доказала, что та часами играет и ходит с наклоненной к плечу головой. После обследования у ребенка нашли опухоль мозга.

Девочка прошла курс восстановления, пережила 13 операций и несколько месяцев подвергалась радиотерапии, сообщает «Лента.ру». Только благодаря настойчивости матери девочку вовремя начали лечить.

В апреле 2019 года сообщалось о девочке, у которой обнаружили 10 раковых опухолей в глазу после того, как мать увидела «странный» взгляд дочери на фото.