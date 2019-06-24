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сегодня, 10:24 2

Китайские компании могут поучаствовать в строительстве новой ВПП в Игнатьеве

Китайские компании могут поучаствовать в строительстве новой ВПП в Игнатьеве

В Приамурье из Китая приехала делегация корпорации «Лунцзянь» и хэйлунцзянской компании по дорожному строительству «И-ха». В регионе китайские инвесторы изучают перспективные направления сотрудничества в сфере транспорта. Один из проектов, где возможно участие иностранных компаний – строительство взлетно-посадочной полосы (ВПП).

На строительство новой ВПП из федерального бюджета выделено 4,67 миллиарда рублей, тогда как по оценке губернатора нужно около 6 миллиардов. Уже готова проектно-сметная документация по объекту, объявлен аукцион – уже пятый по счету. Ранее заявок от российских компаний либо не было, либо они не отвечали требованиям.

«Отмечу, что строительство новой взлетно-посадочной полосы сегодня имеет особую значимость для дальнейшего развития всего авиационного сообщения Амурской области. Существующая полоса из-за своих конструктивных особенностей не обеспечивает безопасный прием современных тяжелых воздушных судов. С вводом в эксплуатацию новой ВПП мы сможем без ограничений принимать современные широкофюзеляжные самолеты и снять инфраструктурные ограничения развития перевозок. Ожидается, что с введением нового объекта рост пассажиропотока на внутренних и международных линиях увеличится более чем в три раза», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.

Аэропорт Благовещенска относится к аэропортам федерального значения, имеет статус международного. Только за 2018 год он обслужил почти 420 тысяч человек, более 70 тысяч пассажиров – на международной линии. Аэропорт обеспечивает более 20 различных направлений. Регулярные рейсы выполняются в Москву, Екатеринбург, Новосибирск и другие российские города, а также Китай, Таиланд и Вьетнам, информирует пресс-служба минэкономразивтия Амурской области.

О деталях реализации проекта по строительству и реконструкции аэропортового комплекса представителям китайской корпорации рассказали на месте.

Сообщается, что один из вариантов участия иностранных компаний – создание на территории области совместного предприятия. Успешный опыт подобного сотрудничества уже есть. Такую схему использовали при реализации проекта строительства пограничного мостового перехода через реку Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ. Китайские инвесторы также посетили эту площадку. Кроме того, участникам делегации представили инвестиционный потенциал Приамурья и возможности реализации бизнеса в регионе.

Ранее сообщалось, что в Приамурье хотят привлечь китайские компании для строительства дорог.

Фото предоставлены минэкономразвития области

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#Китай #строительство #экономика

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Комментарии
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  • Sapsanische

    Sapsanische
    2 часа назад

    ну и правильно. Если наши не умеют работать, то пусть китайцы

  • legoru

    legoru
    1 час назад

    Sapsanische

    [...] Если наши не умеют работать [...]



    Как сказать... Отечественные компании, даже желающие принять участие в данном конкурсе, в большинстве своём: 1) не удовлетворяют заградительным тендерным требованиям к подрядчику, 2) не имеют свободных средств на требуемую по тендеру банковскую гарантию и 3) опасаются заключать договор на строительство заведомо убыточного объекта.

    К умению, или не умению работать это не относится.

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