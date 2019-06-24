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сегодня, 10:10 1

Благовещенцев пригласили принять участие в кормлении львов

Благовещенцев пригласили принять участие в кормлении львов
Фото: pixabay.com

В социальных сетях появилось видео, в котором представители цирка, приехавшего в Благовещенск, опровергают информацию о рационе питания цирковых зверей. В ролике говорится: поступила информация, что львов якобы кормят котятами и щенками. Эти сведения не соответствуют действительности.

«Мы опровергаем эту информацию, и в связи с этим мы делаем открытое кормление в понедельник и во вторник с 7 до 8 часов вечера. Любой желающий может подойти к кассе цирка, мы его проводим к животным, и он сможет поучаствовать в этом мероприятии, посмотреть и покормить наших львов отборным мясом», – говорится в сообщении.

В цирке по телефону ИА «Амур.инфо» подтвердили актуальность этого предложения.

Цирк устраивает представления в Благовещенске с 21 июня, он расположился на автомобильной стоянке одного из торговых центров города, находящегося на улице Тенистой.

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#животные

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Комментарии
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  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    спасибо, медведей мы уже покормили

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