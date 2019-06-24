Ливни, грозы, ветер: прогноз погоды в Амурской области на 24 июня

Фото: Амур.инфо

24 июня в Амурской области увеличение облачности, в большинстве районов пройдут дожди с грозами, местами ливни. Дует южный ветер с переходом на северный, при грозе с порывами до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха в течение дня составит плюс 26...31 градус. На севере в сильном дожде – около 15. В Благовещенске увеличение облачности, в вечерние часы – дождь с грозой. Ветер с юга дует с порывами до 13-18 метров в секунду. Уличные термометры покажут около 30 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова