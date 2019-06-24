Благовещенцы из отдаленных районов прошли комплексный медосмотр

Фото: министерство здравоохранения Амурской области

В Амурском медицинском колледже для жителей отдаленных районов Благовещенска провели акцию «Будь здоров!». Сдать анализы, сделать УЗИ и получить консультацию узкопрофильного врача люди могли бесплатно за один день.

Акцию организовало министерство здравоохранения региона совместно с Амурским медицинским колледжем и городской поликлиникой № 2. Врачи обследовали здоровье жителей сплавной конторы, Астрахановки, села Садовое, поселка мясокомбината, 5-й стройки, районов хлопкопрядильной фабрики, Тайваня и КПП.

«Я хожу в поликлинику раз в три года, а то и в пять, когда, как говорится, приспичит, тогда и бежишь. Зато сейчас очень удобно: нас всех привезли, записываться за несколько дней к врачу не надо, сразу нескольких специалистов можно пройти», – рассказала жительница Благовещенска Татьяна Урицкая.

Как сообщает пресс-служба амурского минздрава, пациентов принимали онколог-маммолог, акушер-гинеколог, терапевт, эндокринолог, УЗИ-врач, хирург. Работали три аппарата УЗИ. Движение пациентов от кабинета к кабинету координировали студенты колледжа. Они измеряли горожанам давление, вес и рост, брали кровь для анализов, проводили обследование на кардиовизоре, ЭКГ.

«Эта акция – не просто медосмотр, она направлена еще и на выявление онкопатологии. Вообще, мы проводим эти акции каждый год – ко Дню пожилого человека, в сентябре. А сейчас будем проводить их раза четыре в год. Пусть люди придут, проверятся, чтобы им в поликлинику не ехать», – рассказал руководитель Амурского медицинского колледжа Евгений Пушкарев.

Подвоз жителей прямо до места проведения медосмотра организовали депутаты Благовещенской городской думы. «Жители, проживающие в отдаленных территориях, не всегда могут пройти такой глубокий медицинский осмотр. Здесь сегодня прием ведут узкие специалисты, работает маммограф и флюорограф», – отметила председатель комитета по социальным вопросам, вопросам молодежи и детства Благовещенской городской думы Оксана Чупрова.

Фото: министерство здравоохранения Амурской области