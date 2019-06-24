В ДВОКУ возвели двухэтажную пристройку, завершив реконструкцию столовой

Фото: structure.mil.ru

В ДВОКУ готовят к сдаче в эксплуатацию курсантскую столовую. Работы по реконструкции практически завершены, благоустраивается территория, и уже этим летом новые обеденные залы примут будущих офицеров. Число посадочных мест увеличилось до 1 756.

«Реконструкция этого объекта предусматривала возведение 2-этажной пристройки на колоннах по первому этажу к уже имеющейся на территории военного училища столовой, что позволило добавить ещё 200 посадочных мест. Сложность при выполнении строительно-монтажных работ заключалась в том, что в основном здании столовой было организовано питание курсантов, строительную площадку нужно было максимально изолировать для того, чтобы столовая могла бы функционировать. Специалистами военно-строительного комплекса в ходе реконструкции выполнены работы по строительству пристройки, наружные и внутренние отделочные работы, смонтированы все инженерные системы, в том числе системы пожаротушения, автоматизации. Сейчас завершается благоустройство территории. Можно с полной ответственностью говорить о том, что курсантская столовая теперь представляет собой современное предприятие общественного питания для будущих офицеров Российской Армии», – сообщил ведущий инженер производственно-технического отдела регионального управления заказчика капитального строительства Восточного военного округа Алексей Долотов.

В столовой организовано трехразовое питание курсантов. В обеденных залах установлены линии самообслуживания с элементами шведского стола. Меню соответствует требованиям общевойсковых норм с учетом особенностей национальной кухни. Для качественной организации технологических процессов, в соответствии с требованиями нормативных документов, в столовой оборудовано необходимое количество рыбных, мясных, овощных, мучных, горячих и холодных цехов, а также кладовые для сухих продуктов, охлаждаемые камеры для хранения скоропортящихся продуктов, моечные цеха для кухонной посуды и столовых принадлежностей. В залах для приготовления холодных закусок установлены бактерицидные лампы, уничтожающие патогенную флору. Тем самым достигается дезинфицирующий эффект.

Необходимо отметить, что в производственных помещениях установлено самое современное холодильное и технологическое оборудование, имеются пароконвектоматы, фритюрницы. Для подачи на верхние этажи продуктов питания смонтированы лифты – один грузоподъемностью 500 килограммов и два лифта грузоподъемностью 100 килограммов.

В целях создания комфортных условий в обеденных залах установлены мощные сплит-системы, в варочных цехах смонтирована современная система вентиляции. Для освещения используются энергосберегающие лампы. В вестибюлях-гардеробных, ведущих в обеденные залы, установлены умывальники, места для одежды курсантов оборудованы напольными и настенными вешалками. Также на каждом этаже имеется линия для подачи кипячёной питьевой воды, сообщается на сайте Минобороны РФ.